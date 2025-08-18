Sport / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025
L’Inter molla Lookman. Atalanta, fari puntati su Ederson e De Ketelaere: la ripresa col ct azzurro Gattuso
ATALANTA. Dopo il ko per 2-1 nel Trofeo Bortolotti di sabato 16 agosto, l’Atalanta ha usufruito di due giorni di riposo e riprenderà ad allenarsi martedì 19 in vista del debutto di campionato di domenica 24 agosto (ore 20,45) in casa contro il Pisa.
Alla ripresa della preparazione a Zingonia, appuntamento martedì 19 per una seduta mattutina, è prevista la presenza di un’ospite d’eccezione: il ct azzurro Rino Gattuso, infatti, farà tappa al Centro Bortolotti proseguendo il suo «Giro d’Italia» sui campi di allenamento delle squadre di Serie A. L’Atalanta è rimasta a riposo per due giorni di fila e riprenderà a sudare martedì a Zingonia, dove si aggregherà anche Nicola Zalewski, in cui acquisto dall’Inter per 17 milioni è stato ufficializzato lunedì 18 .
Domenica la sfida col Pisa
A Zingonia osservati speciali due giocatori in vista del debutto in campionato di domenica contro il Pisa (ore 20,45 allo stadio di Bergamo): Ederson era dolorante al ginocchio da qualche giorno e martedì 19 sarà valutata la sua condizione dopo il riposo e le terapie. Si spera di recuperarlo per domenica. E andrà monitorata anche la situazione di De Ketelaere uscito anzitempo e precauzionalmente sabato contro la Juventus per un problema a una spalla.
L’Inter molla Lookman
Una telenovela che rischia di chiudersi nel peggiore dei modi. L’Inter, dopo settimane di attesa per Ademola Lookman, ha deciso di virare su un altro profilo: i nerazzurri nelle prossime ore comunicheranno la propria scelta all’entourage del giocatore, che ora va verso la permanenza a Bergamo. Non è escluso che possano arrivare offerte nei prossimi giorni e nel caso in cui dovesse rimanere il giocatore dovrà ricucire lo strappo con la società e con l’ambiente. Il Napoli, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, tornerà sul mercato: diversi i profili sondati, tra cui Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma. Sull’attaccante giallorosso c’è anche l’Atalanta in caso di fumata nera per Rodrigo Muniz (decisive le prossime 48 ore)
© RIPRODUZIONE RISERVATA