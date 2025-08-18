Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025

Atalanta, visite per Zalewski. Da martedì in allenamento - Video

CALCIO. Nicola Zalewski è il nuovo cursore sinistro dell’Atalanta. Nella mattinata di lunedì 18 agosto già le visite mediche all’Istituto clinico Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano. Martedì in campo.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

L’esterno classe 2002, nazionale polacco, è stato acquistato dai bergamaschi per 17 milioni di euro. Martedì, alla ripresa della preparazione della squadra di Ivan Juric a Zingonia, dovrebbe essere già a disposizione del suo nuovo allenatore dopo aver firmato un quadriennale probabilmente con opzione per un’ulteriore stagione.

La squadra bergamasca stava inseguendo da tempo un esterno sinistro con spiccate doti offensive e alla fine, dopo un casting prolungato, la scelta è ricaduta sul 23enne nato a Tivoli il 23 gennaio 2002 da genitori polacchi e cresciuto nel vivaio della Roma: un giocatore che ha strappi e cambi di ritmo nel dna e che può giostrare anche da trequartista a sinistra.

L’esterno ambidestro italo-polacco ha al suo attivo già 93 presenze in Serie A nonché 26 in Uefa Europa League e 7 in UEFA Conference League, competizione quest’ultima vinta con la Roma nel maggio del 2022. Un bagaglio di esperienza notevole, a soli 23 anni, nobilitato ulteriormente non solo dalle 2 presenze in Champions League e dalle altrettante al Mondiale per Club, ma anche dalla partecipazione con la Nazionale Polacca ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania.

