Atalanta, visite per Zalewski. Da martedì in allenamento - Video

Lunedì 18 Agosto 2025
Atalanta, visite per Zalewski. Da martedì in allenamento
CALCIO. Nicola Zalewski è il nuovo cursore sinistro dell’Atalanta. Nella mattinata di lunedì 18 agosto già le visite mediche all’Istituto clinico Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano. Martedì in campo.
L’esterno classe 2002, nazionale polacco, è stato acquistato dai bergamaschi per 17 milioni di euro. Martedì, alla ripresa della preparazione della squadra di Ivan Juric a Zingonia, dovrebbe essere già a disposizione del suo nuovo allenatore dopo aver firmato un quadriennale probabilmente con opzione per un’ulteriore stagione.
La squadra bergamasca stava inseguendo da tempo un esterno sinistro con spiccate doti offensive e alla fine, dopo un casting prolungato, la scelta è ricaduta sul 23enne nato a Tivoli il 23 gennaio 2002 da genitori polacchi e cresciuto nel vivaio della Roma: un giocatore che ha strappi e cambi di ritmo nel dna e che può giostrare anche da trequartista a sinistra.
L’esterno ambidestro italo-polacco ha al suo attivo già 93 presenze in Serie A nonché 26 in Uefa Europa League e 7 in UEFA Conference League, competizione quest’ultima vinta con la Roma nel maggio del 2022. Un bagaglio di esperienza notevole, a soli 23 anni, nobilitato ulteriormente non solo dalle 2 presenze in Champions League e dalle altrettante al Mondiale per Club, ma anche dalla partecipazione con la Nazionale Polacca ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania.
