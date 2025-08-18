Atalanta, visite per Zalewski. Da martedì in allenamento - Video

La squadra bergamasca stava inseguendo da tempo un esterno sinistro con spiccate doti offensive e alla fine, dopo un casting prolungato, la scelta è ricaduta sul 23enne nato a Tivoli il 23 gennaio 2002 da genitori polacchi e cresciuto nel vivaio della Roma: un giocatore che ha strappi e cambi di ritmo nel dna e che può giostrare anche da trequartista a sinistra.