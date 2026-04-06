Palladino: «Atalanta, ok la prima di 8 finali. Ora dobbiamo continuare la scalata»

«Bene la prima di otto finali. Sono molto soddisfatto della prestazione e anche da questo nuovo clean sheet, che dà ancora più fiducia alla difesa. Mi è piaciuta la maturità della squadra. Il nostro Dna è questo: difendere e attaccare insieme. Per la quantità delle occasioni create, potevamo fare anche qualche gol in più». E ora? «Adesso - continua il tecnico atalantino - abbiamo due scontri diretti con Roma e Juventus, poi la semifinale di Coppa Italia: due competizioni che vogliamo vivere alla grande. Ho chiesto alla squadra di alzare l’asticella e il livello in questi ultimi due mesi, i più importanti, e vedo grande partecipazione da parte di tutti. Dobbiamo continuare la scalata, abbiamo staccato quelle dietro e siamo con il fiato sul collo di quelle davanti».