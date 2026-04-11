Palladino: «Una sconfitta difficile da accettare, ma ce la giocheremo fino alla fine»

«È una sconfitta difficile da accettare - dice Palladino -, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano poche volte in una stagione: purtroppo è successo stasera, ma ci tengo a dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Di solito sono lì che analizzo, stasera dico solo grazie a loro: è stata forse la miglior partita da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e passa tiri in porta, più possesso palla della Juve e concesso poco.

Purtroppo non abbiamo concretizzato, i dettagli fanno la differenza. Loro sono stati bravi a sbloccare su una mezza occasione e poi si sono messi in blocco basso a difendere. Non siamo riusciti ad agguantare il pareggio, che secondo me era meritatissimo».

Champions ancora possibile?