Palladino: «Una sconfitta difficile da accettare, ma ce la giocheremo fino alla fine»
L’INTERVISTA. Le parole di Raffaele Palladino alla fine della gara persa contro la Juve per 0-1 con gol di Boga al 48’.
Bergamo
«È una sconfitta difficile da accettare - dice Palladino -, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano poche volte in una stagione: purtroppo è successo stasera, ma ci tengo a dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Di solito sono lì che analizzo, stasera dico solo grazie a loro: è stata forse la miglior partita da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e passa tiri in porta, più possesso palla della Juve e concesso poco.
Purtroppo non abbiamo concretizzato, i dettagli fanno la differenza. Loro sono stati bravi a sbloccare su una mezza occasione e poi si sono messi in blocco basso a difendere. Non siamo riusciti ad agguantare il pareggio, che secondo me era meritatissimo».
Champions ancora possibile?
«Ovvio che i punti sono tanti, ma noi non cambieremo la nostra mentalità che è di giocarcele tutte da qui alla fine. Adesso ne abbiamo un’altra sabato contro la Roma: ce la giocheremo fino alla fine e daremo tutto come abbiamo fatto stasera. Partiamo con l’handicap di un inizio in cui abbiamo perso dei punti e non possiamo sbagliare, stiamo facendo una grande rincorsa che dura da 5 mesi e da qua alla fine continueremo a dare tutto».
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