Saalbach: Della Vite va a caccia del bis iridato, per Casse un Mondiale da raddrizzare

Per la combinata a squadre di sci alpino, dopo l’esordio assoluto nel femminile con l’oro delle statunitensi Mikaela Shiffrin e Breezy Johnson, è la volta della competizione al maschile, ed è a marcata trazione bergamasca. La competizione andrà in pista ai Mondiali in corso a Saalbach mercoledì 12 febbraio: quattro le coppie azzurre, e in due di queste saranno protagonisti Filippo Della Vite e Mattia Casse, rispettivamente impegnati con Christof Innerhofer e Stefano Gross. Si gareggia per somma di tempi su una discesa che prenderà il via alle 10 e su uno slalom previsto per le 13,15 (diretta RaiSport ed Eurosport).

Casse in discesa

Mattia Casse deve raddrizzare un Mondiale fin qui deludente

(Foto di Ansa) Casse, piemontese di Chiuduno, dopo le prestazioni negative in superG e discesa trova in questo nuovo format, nel quale prenderà parte alla prova veloce, l’ultimo appello per raddrizzare un Mondiale decisamente deficitario. Il 34enne sarà in squadra con l’esperto slalomista trentino Stefano Gross, 72 anni in due.

Della Vite in slalom

Della Vite, 23enne di Ponteranica, dopo l’oro nel parallelo a squadre cercherà la conferma in un’altra gara «strana», soprattutto in vista del «suo» gigante, per il quale scenderà in pista venerdì 14 febbraio. Con lui nella veloce sarà di scena il veterano Christof Innerhofer, 40 anni suonati e cinque medaglie tra Mondiali e Olimpiadi.