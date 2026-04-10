A settembre il pellegrinaggio ad Assisi sulle orme di San Francesco

Il pellegrinaggio diocesano, proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi insieme all’agenzia Ovet Viaggi, sarà accompagnato dal Vicario generale della Diocesi monsignor Davide Pelucchi e si snoderà tra Umbria (in primis Assisi), Lazio (Valle reatina) e Toscana (La Verna). Sono già cento gli iscritti, ma ci sono ancora posti disponibili, contattando Ovet entro metà maggio. «Sarà un pellegrinaggio speciale, sulle orme del Poverello di Assisi, arricchito anche dalla devozione per Santa Rita da Cascia, testimone di fede e di carità in tutto il mondo, e per il giovane San Carlo Acutis – spiega Paolo Morosini, referente per i viaggi di gruppo Ovet –. Un itinerario che intreccia luoghi cari per la tradizione cristiana valorizzando angoli suggestivi d’Italia per cultura e natura».

Il programma

Giovedì 24, arrivati ad Assisi con bus privato, sono in programma la visita guidata alla basilica di San Francesco, un tempo dedicato alla preghiera personale sulla tomba del Santo e la celebrazione eucaristica per l’inizio del pellegrinaggio. Il giorno successivo itinerario francescano a partire dalla chiesetta di San Damiano, con proseguimento per la basilica di Santa Chiara, la cattedrale San Rufino e il santuario della Spogliazione, dove vi è la salma di san Carlo Acutis. Nel pomeriggio breve visita al convento di Rivotorto. Visita della «Porziuncola» e al luogo in cui San Francesco spirò la sera del 3 ottobre 1226 e celebrazione eucaristica. Sabato partenza per la Valle reatina con breve sosta alla suggestiva cascata delle Marmore. Visita e preghiera al santuario di Greccio nel luogo in cui, la notte di Natale del 1223, San Francesco rappresentò per la prima volta al mondo la Natività di Gesù. Nel pomeriggio si raggiungerà Cascia per la visita ai luoghi di Santa Rita. A seguire la celebrazione eucaristica. L’ultimo giorno si aprirà con la celebrazione domenicale in Santa Maria degli Angeli e partenza in bus per la Toscana. Visita al santuario francescano della Verna. Possibilità di partecipare all’Ora Nona e alla processione alla cappella delle Stimmate.