A4 Milano-Brescia, chiusure per lavori - Ecco dove

Ecco quali chiusure saranno messe in atto. Dalle 20 di martedì 21 maggio alle 6 di mercoledì 22 maggio sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e maggio Brescia ovest, verso Brescia.

Dalle 21 di martedì 21 maggio alle 5 di mercoledì 22 maggio sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate.

Dalle 21 di mercoledì 22 maggio alle 5 di giovedì 23 maggio sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate; sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano e in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo.

Dalle 21 di giovedì 23 maggio alle 5 di venerdì 24 maggio sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Agrate; in entrata verso Brescia: Trezzo.