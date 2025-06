Balzer, dopo i controlli si rialzano le saracinesche sul Sentierone

I lavori all’interno, in particolare nei locali sotterranei , proseguiranno per tutto il fine settimana. Il controllo è scattato nella tarda mattinata di mercoledì da parte dei carabinieri del Nucleo ispettivo, su incarico dei Nas di Brescia, e del personale dell’Ats di Bergamo.

Due le prescrizioni amministrative che sono state chieste al gestore, ovvero il ripristino delle condizioni sanitarie e una serie di documenti da produrre in merito alle normative sul lavoro. A seguito dell’ispezione è stata messa sotto sequestro preventivo anche una cella frigorifera, le cui condizioni sono state ritenute non idonee alla conservazione degli alimenti. Le operazioni per riaprire al più presto lo storico locale del centro cittadino sono iniziate immediatamente dopo il provvedimento. «Ora siamo di nuovo aperti e operativi – dice il titolare del Balzer, Patrizio Locatelli –, seppure con un certo disagio per la mancanza di fruizione, in questo momento, degli spazi sottostanti che stiamo sanificando in queste ore e mettendo a norma, a seguito delle indicazioni che ci sono state date nell’ambito dell’ispezione ai locali e alle attrezzature».