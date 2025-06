Balzer, si lavora per riaprire. Il gestore: «Pronti a ripartire»

Giornata di lavoro, giovedì 26 giugno, per i dipendenti del caffè Balzer sul Sentierone, dopo i controlli di mercoledì e la chiusura imposta dall’Ats. Due le prescrizioni amministrative che sono state chieste al gestore per riaprire il locale, vale a dire il ripristino delle condizioni sanitarie e una serie di documenti da produrre in merito alle normative sul lavoro. Il controllo è scattato nella tarda mattinata di mercoledì da parte dei carabinieri del Nucleo ispettivo, su incarico dei Nas di Brescia, e del personale dell’Ats di Bergamo.

La riapertura in mattinata

«Sono arrivati per un controllo al Globe, che però è chiuso – spiega il gestore del Balzer, Patrizio Locatelli –. All’interno dei locali c’era molto caldo perché da 10 giorni aspettavamo l’intervento del tecnico per il ripristino dell’aria condizionata. Le temperature elevate hanno mandato in blocco una delle celle frigorifere, così abbiamo spostato i prodotti in una cella che di solito non utilizziamo». E proprio questa attrezzatura presentava, secondo l’Ats, delle guarnizioni deteriorate. E così è scattato il sequestro preventivo, disposto dal pm Raffaella Latorraca. Gli ispettori hanno rilevato, come detto, anche altre infrazioni di carattere amministrativo dal punto di vista igienico, nei magazzini e nei luoghi dove si conservano le dispense, e ciò ha comportato la sospensione dell’attività. «Per il resto non sono state trovate irregolarità, e anche la temperatura di quella cella era comunque regolare», spiega il gestore, che nel tardo pomeriggio di giovedì ha comunicato la riapertura del Balzer per questa mattina - venerdì 27 giugno - alle 9.30. Il locale potrà riaprire solo se le prescrizioni saranno adempiute.

Il dehors del Quadriportico