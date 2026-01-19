Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026

Bergamo, casa e fienile in fiamme a Valverde. Una famiglia fuori casa - Foto

L’INCENDIO. Quattro mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo. Colpite tre abitazioni, due in modo marginale. Non si registrano feriti.

Stefano Vailati
Stefano Vailati

Bergamo

Incendio a Bergamo nel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Le fiamme sono divampate in un’abitazione di via Valverde, ai piedi di Città Alta, con tutta probabilità a causa del malfunzionamento di una stufa.

L’edificio in fiamme
L’edificio in fiamme
(Foto di Bedolis)
L’intervento dei vigili del fuoco
L’intervento dei vigili del fuoco
(Foto di Bedolis)

Fienile in fiamme

La stufa si trovava in una stanza adiacente a un fienile che, colpito dalle fiamme, ha contribuito ad alimentare l’incendio. Intaccate, anche se in modo marginale, anche altre due abitazioni confinanti. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18,30, sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco da Bergamo, Madone e Gazzaniga, con tre autobotti e un pick-up attrezzato, oltre a carabinieri e polizia locale per chiudere la strada alla rotonda che collega via Valverde a via Maironi da Ponte. Non si registrano feriti o intossicati: momentaneamente evacuate tre famiglie. Due dovrebbero poter rientrare già in serata, la terza - che abita l’appartamento da cui è partito l’incendio - resterà fuori casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incendio
vigili del fuoco
Polizia Locale
Carabinieri