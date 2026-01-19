Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026
Bergamo, casa e fienile in fiamme a Valverde. Una famiglia fuori casa - Foto
L’INCENDIO. Quattro mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo. Colpite tre abitazioni, due in modo marginale. Non si registrano feriti.
Bergamo
Incendio a Bergamo nel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Le fiamme sono divampate in un’abitazione di via Valverde, ai piedi di Città Alta, con tutta probabilità a causa del malfunzionamento di una stufa.
Fienile in fiamme
La stufa si trovava in una stanza adiacente a un fienile che, colpito dalle fiamme, ha contribuito ad alimentare l’incendio. Intaccate, anche se in modo marginale, anche altre due abitazioni confinanti. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18,30, sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco da Bergamo, Madone e Gazzaniga, con tre autobotti e un pick-up attrezzato, oltre a carabinieri e polizia locale per chiudere la strada alla rotonda che collega via Valverde a via Maironi da Ponte. Non si registrano feriti o intossicati: momentaneamente evacuate tre famiglie. Due dovrebbero poter rientrare già in serata, la terza - che abita l’appartamento da cui è partito l’incendio - resterà fuori casa.
