Bergamo Historic Gran Prix, domenica in Città Alta tornano i bolidi d’epoca sul Circuito delle Mura

Più di 130 autovetture e motociclette storiche stanno già scaldando i motori in vista del Bergamo Historic Gran Prix. La 22esima edizione della corsa è in programma domenica 31 maggio quando sul circuito delle Mura, definito «sublime» dal mitico Tazio Nuvolari, che nel 1935 vinse con l’Alfa Romeo P3 l’unica edizione del gran premio cittadino. Previste limitazioni al traffico in Città Alta.

Mezzi fino al 1975

«Vivremo un’edizione speciale – commenta il presidente dell’organizzazione, Simone Tacconi -. Contiamo già 80 vetture e 50 moto iscritte con partecipanti provenienti da diverse nazioni e mezzi prodotti dagli anni Venti al 1975. Quest’anno, oltre a celebrare i 50 anni della Porsche 935, uno spazio importante sarà dedicato al ricordo di Sandro Munari, scomparso lo scorso 28 febbraio, con l’auto del «Drago»: la Lancia Fulvia HF 14 Proto.

I modelli più attesi

Tra gli esemplari di spicco figurano la Maserati 6 CM del 1938, una monoposto pilotata da campioni del calibro di Alberto Ascari, Luigi Villoresi e Piero Taruffi; la Bugatti 35B del 1925 e una Diatto GP del 1922 che ha vinto la gara Targa Florio, oltre a modelli di Mercedes, Ferrari, Lamborghini e Jaguar. Presenti anche esemplari dei maggiori marchi motociclistici: MV Agusta e Mondial - per ricordare l’altro grande campione bergamasco Carlo Ubbiali, una presenza fissa al Bergamo Historic Gran Prix -, Rumi, Honda, Norton, Laverda, Ducati e Gilera.

Bergamo Historic Gran Prix

Info e orari

Bergamo Historic Gran Prix L’appuntamento, patrocinato da L’Eco di Bergamo, è per domenica 31 maggio: alla mattina in Colle Aperto per l’esposizione al pubblico e la punzonatura dei mezzi, mentre le gare sui 2980 metri del circuito sono concentrate dalle 14 alle 18,30 davanti a migliaia di spettatori. Due manche vedranno inoltre la partenza in modalità Le Mans «old style», con i piloti schierati dal lato apposto del nastro d’asfalto pronti a correre verso le macchine schierate a spina di pesce. Durante l’iniziativa verranno raccolti fondi da devolvere all’associazione Spazio Autismo.