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Cronaca / Bergamo Città Domenica 19 Aprile 2026

Bergamo «imbiancata» all’alba da una fitta grandinata -Foto/Video

METEO. Verso le 6 di domenica 19 aprile un forte temporale associato a una fitta grandinata ha colpito la città.

Bergamo

Fulmini, tuoni e una forte grandinata durata una decina di minuti ha colpito la Bergamasca domenica 19 aprile. In particolare in città vero le 6 del mattino, i chicchi hanno ricoperto tetti, «imbiancato prati» e colpito le auto parcheggiate.

Fortunatamente non si segnalano particolari danni. Ora la situazione del meteo migliorerà, ma rimarrà instabile almeno fino a mercoledì. Previste piogge sparse e temporali alternate a schiarite e sole. Temperature che in pianura si assestano tra i 13 di minima e i 23 di massima.

Bergamo «imbiancata» all’alba da una fitta grandinata -Foto/Video
Bergamo «imbiancata» all’alba da una fitta grandinata -Foto/Video

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