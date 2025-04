Bergamo, le iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione

Giovedì 24 aprile

Alle 11.00 in piazza Matteotti cerimonia di svelamento della targa dedicata a Giacomo Matteotti. Alle 16 al Cimitero Monumentale , ingresso e formazione del corteo e alle 16.30 al campo dei Caduti per la Libertà, celebrazione della S. Messa e deposizione delle corone d’alloro. In particolare deposizione della corona d’alloro alla tomba dei partigiani bergamaschi e un cesto di fiori alla lapide di Emilia Avogadri ex deportata politica.

Venerdì 25 aprile

Alle 09.30 in Piazzale Marconi, nell’area antistante alla stazione ferroviaria concentramento dei partecipanti al corteo che partirà alle 10 seguendo il percorso classico lungo viale Papa Giovanni XXIII, via G. Camozzi, via Pignolo, via T. Tasso con arrivo in piazza Vittorio Veneto. Nel tragitto ci sarà la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria di Ferruccio dell’Orto in via Pignolo 8.