Bergamo ottiene la Bandiera dei Comuni Sostenibili: premiate le politiche green

La Bandiera, promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili, valorizza le amministrazioni che adottano strategie concrete per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. Tra i criteri richiesti: monitoraggio degli indicatori, buone pratiche documentate e miglioramenti misurabili nel tempo. Le aree valutate spaziano dall’ambiente alla mobilità sostenibile, dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale, fino a innovazione e governance.

Dalla comunità energetica al piano del verde

A contribuire al riconoscimento sono diverse azioni avviate dal Comune: la comunità energetica, lo sportello energia e clima, i progetti di economia circolare e la gestione avanzata dei rifiuti, con il Centro del riuso e la raccolta differenziata. Tra gli interventi anche la tutela della biodiversità con il Piano del Verde, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, i 100 chilometri di teleriscaldamento e lo sviluppo della mobilità sostenibile.

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