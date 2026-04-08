Bergamo ottiene la Bandiera dei Comuni Sostenibili: premiate le politiche green
LA CLASSIFICA. Bergamo riceve la «Bandiera dei Comuni Sostenibili», riconoscimento assegnato agli enti locali che si distinguono per politiche ambientali e sociali in linea con l’Agenda 2030. Il capoluogo orobico è il secondo in Lombardia a ottenere il premio, dopo Mantova.
Bergamo
La Bandiera, promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili, valorizza le amministrazioni che adottano strategie concrete per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. Tra i criteri richiesti: monitoraggio degli indicatori, buone pratiche documentate e miglioramenti misurabili nel tempo. Le aree valutate spaziano dall’ambiente alla mobilità sostenibile, dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale, fino a innovazione e governance.
Dalla comunità energetica al piano del verde
A contribuire al riconoscimento sono diverse azioni avviate dal Comune: la comunità energetica, lo sportello energia e clima, i progetti di economia circolare e la gestione avanzata dei rifiuti, con il Centro del riuso e la raccolta differenziata. Tra gli interventi anche la tutela della biodiversità con il Piano del Verde, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, i 100 chilometri di teleriscaldamento e lo sviluppo della mobilità sostenibile.
Ruzzini: «Bergamo modello di innovazione ambientale»
«La sfida dell’abitare sostenibile è complessa perché richiede un cambiamento nelle abitudini e politiche lungimiranti – commenta l’assessora alla transizione ecologica Oriana Ruzzini –. Bergamo è tra le città in prima linea per l’impatto climatico zero, con percorsi di innovazione ambientale all’avanguardia». Un lavoro che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini e che punta a rendere la città sempre più vivibile e attenta alla salute dell’ambiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA