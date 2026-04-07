Bergamo, punta sulla riqualificazione del verde da viale Papa Giovanni a Città Alta
IL PROGETTO. Un piano per valorizzare il verde cittadino che interessa le vie centrali di città bassa fino a Città Alta.
Bergamo
Il Comune di Bergamo avvia un piano di riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico che coinvolge alcune delle principali vie e piazze cittadine: viale Papa Giovanni XXIII, via Locatelli, piazza Dante e via Mario Lupo. Gli interventi, partiti a fine marzo e in programma per tutto aprile, puntano a migliorare estetica, sostenibilità e funzionalità delle aiuole urbane.
Aiuole rinnovate tra città bassa e alta
Il progetto interessa sia città bassa sia Città Alta, con soluzioni pensate per preservare le radici degli alberi esistenti e introdurre specie ornamentali resistenti. In piazza Dante è stata completamente riqualificata l’aiuola circolare con nuove piante tappezzanti e rose rifiorenti, accompagnate da materiali sostenibili come fibra di cocco e lapillo. Nel tratto est di viale Papa Giovanni XXIII, tra via Paleocapa e la stazione, sono state inserite euforbie e salvie ornamentali, con rialzo delle aiuole per tutelare gli ippocastani.
Via Locatelli e Lavatoio: più biodiversità e paesaggio
In via Locatelli le aiuole esistenti saranno integrate con un mix di piante ispirato al sottobosco, garantendo fioriture durante tutta la stagione. Tra le specie previste anche ortensie, felci e anemoni. Intervento di particolare pregio in via Mario Lupo, al Lavatoio: qui nascerà un’area verde elegante, con tonalità bianche e verdi, nuove alberature e specie adatte a diverse condizioni di luce, in armonia con il contesto storico.
Verde sostenibile e corridoio ecologico
«Tutti gli interventi adottano criteri sostenibili – spiega l’assessora Oriana Ruzzini – con piante resistenti, niente diserbi chimici e utilizzo di materiali biodegradabili». L’obiettivo è creare un corridoio ecologico per gli insetti impollinatori e migliorare il decoro urbano. Il Comune invita cittadini e commercianti a collaborare per mantenere pulite e curate le nuove aree verdi.
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