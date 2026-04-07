Bergamo, punta sulla riqualificazione del verde da viale Papa Giovanni a Città Alta

Il Comune di Bergamo avvia un piano di riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico che coinvolge alcune delle principali vie e piazze cittadine: viale Papa Giovanni XXIII, via Locatelli, piazza Dante e via Mario Lupo. Gli interventi, partiti a fine marzo e in programma per tutto aprile, puntano a migliorare estetica, sostenibilità e funzionalità delle aiuole urbane.

Aiuole rinnovate tra città bassa e alta

Rendering delle aiuole di viale Papa Giovanni Il progetto interessa sia città bassa sia Città Alta, con soluzioni pensate per preservare le radici degli alberi esistenti e introdurre specie ornamentali resistenti. In piazza Dante è stata completamente riqualificata l’aiuola circolare con nuove piante tappezzanti e rose rifiorenti, accompagnate da materiali sostenibili come fibra di cocco e lapillo. Nel tratto est di viale Papa Giovanni XXIII, tra via Paleocapa e la stazione, sono state inserite euforbie e salvie ornamentali, con rialzo delle aiuole per tutelare gli ippocastani.

Via Locatelli e Lavatoio: più biodiversità e paesaggio

Rendering delle aiuole di via Locatelli In via Locatelli le aiuole esistenti saranno integrate con un mix di piante ispirato al sottobosco, garantendo fioriture durante tutta la stagione. Tra le specie previste anche ortensie, felci e anemoni. Intervento di particolare pregio in via Mario Lupo, al Lavatoio: qui nascerà un’area verde elegante, con tonalità bianche e verdi, nuove alberature e specie adatte a diverse condizioni di luce, in armonia con il contesto storico.

Verde sostenibile e corridoio ecologico