Bergamo si accende con i colori del Carnevale boliviano - Foto

Un’esplosione di coloriha animato le vie del centro cittadino, al ritmo di balli e musiche folkloristiche . È lo spettacolo offerto domenica pomeriggio 31 maggio dalla comunità boliviana in occasione del «Carnevale Boliviano», promosso dal Consolato Generale del paese sudamericano.

Il numerosissimo serpentone è partito alle 16.30 da via Broseta e si è diretto in Piazza Matteotti, davanti al Comune, passando per Piazza Pontida, Largo Rezzara e via XX Settembre. «La sfilata è dedicata al viceconsole di Milano Isaac Machicado Chirino, scomparso prematuramente. Lui ha fatto tanto per la nostra comunità, la più grande d’Italia e la seconda più numerosa al mondo fuori dai confini nazionali, dopo quella di Madrid» ha sottolineato Marisól Conde, organizzatrice dell’evento e rappresentante del gruppo folkloristico San Simón Sucre Italia.

La sfilata boliviana

(Foto di Colleoni) Alla parata hanno preso parte 14 gruppi, in rappresentanza dei diversi territori della Bolivia. «Le persone presenti oggi provengono dalle comunità boliviane di tutta Europa e non solo: Parigi, Albacete, Sevilla, Granada, Palma di Mallorca e qualcuno direttamente dalla Bolivia».

Le celebrazioni di Bergamo sono simbolicamente il proseguo di quelle del Carnevale di Oruro, la festa religiosa folkloristica e religiosa più grande del paese sudamericano, dichiarata patrimonio Unesco. Conde sottolinea la «presenza di tanti giovani, a cui vogliamo trasmettere le nostre tradizioni e la nostra storia».

La sfilata tra musica e danze

(Foto di Colleoni) Un pomeriggio di colori accesi, tanta energia e vibrazioni contagiose ha meravigliato tutti i passanti, incuriositi dai vestiti pittoreschi dei ballerini. La novità, quest’anno, risiede nella data in cui è stato organizzato l’evento: «Solitamente la parata si tiene solo il 15 agosto. Quest’anno abbiamo deciso di proporre un’ulteriore data perché a Ferragosto la città è semi deserta. Quindi abbiamo scelto una giornata in cui a Bergamo ci fosse un po’ di gente, pronta a scoprire le nostre tradizioni, di cui siamo molto orgogliosi».