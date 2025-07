Beschi: «Impegniamoci a fare delle nostre diversità un laboratorio di unità»

«Cristo ci raduna in unità a partire dalle nostre infinite diversità. A volte, la diversità diventa motivo di disuguaglianze : invece la fede è capace di mantenere la ricchezza delle diversità richiamandole costantemente e ricomponendole nell’unità della stessa fede». Così il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ai 150 pellegrini riuniti mercoledì 9 luglio, nella basilica di San Nicola a Bari , per la terza Messa del pellegrinaggio diocesano giubilare.

I passi del pellegrinaggio

Partito di prima mattina da San Giovanni Rotondo , il gruppo è giunto nel capoluogo della Puglia per una nuova tappa del cammino spirituale. Dopo aver visitato la città e l’interno della basilica di San Nicola, è stato il momento della celebrazione eucaristica. «La visita che stiamo compiendo credo che ci lasci questa impressione: proprio qui a Bari avvertiamo l’intensità e l’importanza della storia della Chiesa, che non è solo la storia dei suoi monumenti», ha detto monsignor Beschi, che ha focalizzato la sua omelia sull’ importanza dell’unità .

L’importanza dell’unità

«Sono passati 1.700 anni dal Concilio di Nicea, in cui venne stabilito il Credo, lo stesso che ripetiamo ogni domenica. Questo testo rimane e tutti i cristiani si riconoscono in questo Credo», che è quindi un segno di unità per tutti i credenti.