Black Friday, corsa all’acquisto in città e nei centri commerciali

Venerdì 24 novembre, giorno esatto del «Black Friday», si è registrata come da tradizione negli ultimi anni la corsa all’acquisto con i prezzi scontati. Il centro città è apparso decisamente più movimentato del solito, mentre i centri commerciali hanno accolto migliaia di clienti alla ricerca di prodotti delle diverse merceologie.

I commercianti

Tra i commercianti non c’è particolare entusiasmo, e alcuni non promuovono gli sconti fuori stagione «per rispetto dei clienti, con i quali vogliamo avere un rapporto di continuità – commenta Mariarosa Acquaroli che gestisce Marella e la Città di Babilonia -. Abbiamo già quattro mesi di saldi e non è il caso di scimmiottare le iniziative che rischiano di penalizzarci». Sara Valsecchi del negozio di abbigliamento Rock’N Rose: «Aderiamo forzatamente, anche perché le promozioni cadono in piena campagna vendita». Nicola Viscardi, direttore del Duc: «Oltre all’online, ormai anche i negozianti sfruttano l’opportunità, cercando però di non intaccare le vendite di Natale».

Caccia all’acquisto per il Black Friday

(Foto di Colleoni)

Le associazioni di categoria

Il timore delle associazioni di categoria è che gli acquisti penalizzino i negozi tradizionali, sempre più fagocitati dalle offerte che riducono i margini, soprattutto delle piattaforme. Oscar Fusini (Ascom Confcommercio Bergamo): «Sconti dal 50 al 75% non sono assolutamente sostenibili per nessun canale tradizionale di vendita». Filippo Caselli (Confesercenti Bergamo): «Il commercio non può vivere in perenne sconto, perlopiù ad un mese dal Natale e dalle successive vendite di fine stagione previste per il 5 gennaio: rimarremo intrappolati nella bulimia di sconti che non fanno bene al mercato».

Centri commerciali presi d’assalto