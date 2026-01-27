Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026

«Carlo, coraggioso anche nella malattia. Ora vive nella pace»

L’ULTIMO SAlUTO. Folla al funerale del 12enne morto a causa di una leucemia. La mamma: «Dava forza a tutti noi». Il papà: «Sempre nel giusto».

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Folla ad Azzonica per l’ultimo saluto a Carlo Pasta
Folla ad Azzonica per l’ultimo saluto a Carlo Pasta
(Foto di Agazzi)

La salma di Carlo Pasta, rapito a dodici anni dalla leucemia, è rimasta composta nella chiesina di Sant’Anna fino al primo pomeriggio di lunedì 26 gennaio. Sulla bara bianca c’erano una rosa, due chupa-chups e una maglia della Virtus di Petosino, la squadra di calcio dell’oratorio dove giocava. Poi è stata portata giù a San Giuseppe, la chiesa parrocchiale di Azzonica a Sorisole, dove una immensa folla l’ha accolta. Molti sono rimasti fuori, sul sagrato, mentre la navata traboccava di amici, soprattutto giovani e giovanissimi: e tanti di loro erano assiepati fin sui gradini che portano all’altare. Sui banchi in prima fila, una famiglia senza più lacrime, benché trafitta: papà Matteo ingegnere, mamma Luisa Pitrolino insegnante all’istituto Galli di Bergamo, la sorella Sofia di 15 anni e Nico di dieci.

«Faceva forza a tutti noi»

Carlo è descritto dalle parole del padre: «Più che stare nelle regole, faceva di testa sua. Ma era sempre nel giusto». Adolescente ma già con un suo carattere, per mamma Luisa: «Durante la lunga terapia, Carlo non si è mai lamentato. Persino la mattina dell’ultimo giorno ripeteva, con un filo di voce: “sto bene”. È stato coraggiosissimo, faceva forza a tutti noi e al suo fratellino. Persino la sua maestra diceva che sembrava un uomo, non un bambino. Io mi fidavo di lui. L’ho portato ad Assisi, dopo aver saputo che la data della sua diagnosi coincideva con quella della morte di San Carlo Acutis». Carlo è riuscito, prima del lungo calvario delle terapie, svolte tra l’ospedale Papa Giovanni XXIII e il Bambin Gesù a Roma, a frequentare la scuola media a Petosino per un solo mese.

La chiesa gremita per il funerale
La chiesa gremita per il funerale
(Foto di Agazzi)

«Lascia una scia di luce»

Il parroco, don Stefano Piazzalunga, ha tentato di rispondere alla domanda urgente che tutti si fanno, di fronte a un evento così straziante e inconcepibile come la morte di un ragazzino: «Vivere la vita con le gioie e i dolori che ci riserva – ha detto - è ciò che Dio ci chiede. Nel bene, siamo riconoscenti; nel male, dobbiamo farci forza. Questo nostro fratello lascia una scia di luce. Come, del resto, dovremmo fare noi, vivendo con impegno e disponibilità verso gli altri. Carlo ha raggiunto la mèta, l’incontro con il Cristo». La lettura dal Libro del Profeta Isaia ha detto del «Signore degli eserciti» che «eliminerà la morte per sempre, farà scomparire le lacrime da ogni volto». Le parole dal Vangelo secondo Giovanni hanno ricordato la parabola di Lazzaro resuscitato. Nell’omelia, don Piazzalunga aggiungerà: «Molti hanno pregato perché Carlo guarisse, e si chiedono: ma perché il Signore non ci ha ascoltato? Anche Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, si rivolgono a Gesù: se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Dio ci ascolta sempre, in verità, ma il miracolo vero non è esaudire le nostre richieste, bensì imparare a riconoscer quello che il Signore già fa per noi e imparare a fidarsi di lui. Anche Gesù, per Lazzaro, soffre e piange, come noi. Le lacrime sono segno di amore. Servono a noi, non a Carlo, a ricordarci quanto è preziosa la vita, a quanto vogliamo bene alle persone. Credo che Carlo ora sia nella pace e nella serenità. E se la sua speranza era di poter vivere con i suoi amici, ora è contento di aver raggiunto la pace con il Signore. E allora guardiamo a questa bara, a questo corpo che racchiude, con fiducia e con speranza». Ha concluso: «Il Signore elimina la morte per sempre. Non qui, però: ma altrove. Lo stesso San Francesco ha lodato Dio per “sora nostra morte corporale”. Perché è il passaggio verso una vita senza fine. Anche se la vita terrena è breve, questo passaggio ci è promesso».

Uno dei messaggi in ricordo del dodicenne
Uno dei messaggi in ricordo del dodicenne
(Foto di Agazzi)

Al termine della Messa, mamma Luisa dirà: «Ciao, amore della mamma. Dammi un segno, dimmi che stai bene». Sul sagrato, poi, tutti si sono di nuovo raccolti. Le testimonianze delle insegnanti, i palloncini bianchi, «Il ballo del girasole» cantato dai bambini sono stati il viatico all’ultimo viaggio: il cimitero di Sorisole, dove Carlo Pasta riposerà per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Assisi
Roma
Sorisole
famiglia
Morte
Salute
Malattia
Sport
Calcio
Sociale
Carlo Pasta
Matteo Pasta
Sofia Pasta
San Carlo Acutis
Istituto Galli