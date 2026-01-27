«Carlo, coraggioso anche nella malattia. Ora vive nella pace»

«Faceva forza a tutti noi»

«Lascia una scia di luce»

Il parroco, don Stefano Piazzalunga, ha tentato di rispondere alla domanda urgente che tutti si fanno, di fronte a un evento così straziante e inconcepibile come la morte di un ragazzino: «Vivere la vita con le gioie e i dolori che ci riserva – ha detto - è ciò che Dio ci chiede. Nel bene, siamo riconoscenti; nel male, dobbiamo farci forza. Questo nostro fratello lascia una scia di luce. Come, del resto, dovremmo fare noi, vivendo con impegno e disponibilità verso gli altri. Carlo ha raggiunto la mèta, l’incontro con il Cristo». La lettura dal Libro del Profeta Isaia ha detto del «Signore degli eserciti» che «eliminerà la morte per sempre, farà scomparire le lacrime da ogni volto». Le parole dal Vangelo secondo Giovanni hanno ricordato la parabola di Lazzaro resuscitato. Nell’omelia, don Piazzalunga aggiungerà: «Molti hanno pregato perché Carlo guarisse, e si chiedono: ma perché il Signore non ci ha ascoltato? Anche Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, si rivolgono a Gesù: se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Dio ci ascolta sempre, in verità, ma il miracolo vero non è esaudire le nostre richieste, bensì imparare a riconoscer quello che il Signore già fa per noi e imparare a fidarsi di lui. Anche Gesù, per Lazzaro, soffre e piange, come noi. Le lacrime sono segno di amore. Servono a noi, non a Carlo, a ricordarci quanto è preziosa la vita, a quanto vogliamo bene alle persone. Credo che Carlo ora sia nella pace e nella serenità. E se la sua speranza era di poter vivere con i suoi amici, ora è contento di aver raggiunto la pace con il Signore. E allora guardiamo a questa bara, a questo corpo che racchiude, con fiducia e con speranza». Ha concluso: «Il Signore elimina la morte per sempre. Non qui, però: ma altrove. Lo stesso San Francesco ha lodato Dio per “sora nostra morte corporale”. Perché è il passaggio verso una vita senza fine. Anche se la vita terrena è breve, questo passaggio ci è promesso».