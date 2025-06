ChorusLife, nuove tariffe per il parcheggio e investimenti sulla mobilità urbana

Cambia il regime tariffario del parcheggio interrato di ChorusLife. La Giunta comunale ha approvato una delibera che, in collaborazione con Chorus Life Spa, introduce nuove tariffe e conferma agevolazioni per gli utenti, insieme a un piano di investimenti sulla mobilità e l’accessibilità dell’area.

Nuove tariffe a partire dal 28 giugno

Le nuove disposizioni entreranno in vigore sabato 28 giugno e riguarderanno le tariffe orarie e gli abbonamenti mensili:

Tariffa diurna (3:00 – 18:00): 1,80 €/h, applicata ora per tutta la fascia oraria (prima solo per le prime tre ore).

Tariffa serale e notturna (18:00 – 3:00): 2,30 €/h, con un massimo di 2,50 €/h.

Abbonamento mensile diurno (lunedì-venerdì, 3:00 – 19:30): ridotto da 78 € a 70 €.

Rimangono valide le promozioni già attive, come il servizio di due ore gratuite per chi effettua acquisti presso le attività del complesso. Invariate anche le condizioni per abbonamenti alternativi, motocicli, ciclomotori e prenotazioni.

Sono in via di definizione, inoltre, formule agevolate per l’accesso al parcheggio durante eventi pubblici di rilievo, mantenendo le condizioni attuali.

Un piano di interventi per migliorare la mobilità

Il nuovo assetto tariffario si accompagna a un piano concreto di investimenti infrastrutturali, con scadenze definite e obiettivi chiari per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’area.



Entro luglio 2025 è prevista l’installazione di una telecamera sulla corsia preferenziale di via Bianzana; entro metà agosto 2025 la creazione di una nuova fermata autobus sempre in via Bianzana (lato Orobica Pesca) ed entro settembre 2025 la realizzazione del percorso pedonale in sicurezza sul rondò delle Valli, tra via Alpini e l’uscita verso la Valle Brembana.

Sempre in settembre previsto il collaudo del parcheggio pubblico e del collegamento ciclo-pedonale tra via Serassi e la ciclabile Coppi-Bartali, inclusi gli attraversamenti in sicurezza.

In approvazione anche il progetto per l’ampliamento di via Santi Maurizio e Fermo e l’installazione di semafori intelligenti alle intersezioni con via Serassi e via Ghislandi.

«Una visione integrata di mobilità e qualità urbana»