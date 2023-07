«Clima sempre più caldo: aspettiamoci estati lunghe ed eventi più estremi»

Negli ultimi dieci giorni la Bergamasca è stata colpita da forti temporali. Cosa dobbiamo aspettarci?

La sensazione è che rispetto al passato i temporali siano più violenti?

«Dagli anni Settanta abbiamo assistito a eventi più estremi che ogni anno sono più frequenti e più violenti. Con il cambiamento climatico si è creato un surriscaldamento globale del pianeta che fornisce maggiore energia all’atmosfera. E più energia in gioco significa temporali più violenti, ma soprattutto più frequenti. In linea di massima se negli anni ’90, su 100 temporali erano 10 quelli forti, oggi sono saliti a 20».

Le ondate di calore contribuiscono a ai fenomeni violenti?

Nelle ultime grandinate stupisce anche la grandezza dei chicchi.

«In alcune zone del Nord Italia hanno raggiunto anche i 10-12 centimetri di diametro: numeri da record. I chicchi di grandine che si formano nella nube per cadere a terra devono vincere con il loro peso la potenza delle correnti ascensionali che li spingono verso l’alto, facendoli crescere. Più sono intense le correnti, più dovranno essere grossi per cadere a terra. Le correnti sono più forti quando c’è aria molto calda e umida nei bassi strati e più secca e fresca in quota. Proprio come è successo in Valpadana»