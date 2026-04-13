Coi bus Arriva da Bergamo si arriva in Riviera romagnola

La «Linea Mare» consente di partire da Bergamo, Stezzano, Verdello, Arcene, Treviglio, Caravaggio, Crema e Codogno, per arrivare direttamente nelle più note località della Riviera Adriatica come Lido di Classe, Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e Gabicce Mare.

Dal 30 maggio le partenze sono ogni venerdì, sabato e domenica alle 6,30 dal Terminal Arriva di Bergamo, con arrivo alle località marittime tra le 11.55 e le 13.40 a seconda della destinazione. Il viaggio di ritorno è ogni sabato, domenica e lunedì, con partenza alle 6,15 da Gabicce Mare e arrivo a Bergamo poco dopo le 13.