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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 13 Aprile 2026

Coi bus Arriva da Bergamo si arriva in Riviera romagnola

VERSO LE VACANZE. Arriva Italia conferma anche per l’estate 2026 la «Linea Mare», il collegamento in autobus che unisce la provincia di Bergamo alla Riviera romagnola dal 30 maggio al 13 settembre.

Coi bus Arriva da Bergamo si arriva in Riviera romagnola
Cesenatico è una delle località romagnole raggiunte da Bergamo in bus

La «Linea Mare» consente di partire da Bergamo, Stezzano, Verdello, Arcene, Treviglio, Caravaggio, Crema e Codogno, per arrivare direttamente nelle più note località della Riviera Adriatica come Lido di Classe, Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e Gabicce Mare.

Dal 30 maggio le partenze sono ogni venerdì, sabato e domenica alle 6,30 dal Terminal Arriva di Bergamo, con arrivo alle località marittime tra le 11.55 e le 13.40 a seconda della destinazione. Il viaggio di ritorno è ogni sabato, domenica e lunedì, con partenza alle 6,15 da Gabicce Mare e arrivo a Bergamo poco dopo le 13.

Le tariffe vanno da 41 fino ai 59,50 euro in base alle località di partenza e destinazione. I biglietti possono essere acquistati - con almeno 24 ore di anticipo – online, allo sportello Infobus Arriva di Bergamo in piazza Marconi, 4 e alle rivendite autorizzate.

Gli sconti

Ci sono diverse agevolazioni tariffarie: uno sconto del 10% sui biglietti di andata e ritorno, uno sconto del 17% riservato a bambini fino a 12 anni e over 70, e lo sconto Family del 30% sul biglietto di sola andata per un adulto e due minori. Info sul sito bergamo.arriva.it.

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