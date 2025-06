Colto da malore, cade dalla bicicletta. Morto sessantenne ad Astino

Dramma nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno nella zona di Astino, a Bergamo, dove un uomo in bicicletta è stato colto da un malore improvviso ed è caduto a terra. I soccorsi per lui – un sessantenne – sono stati purtroppo vani. L’episodio si è verificato attorno alle 18 in via dell’Allegrezza, strada che si dirama da via Astino e che prosegue lungo i colli, fino a diventare soltanto pedonale e ciclabile e sbucare quindi in via Madonna del Bosco.