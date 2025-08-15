Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 15 Agosto 2025

Comunità boliviana in festa a Bergamo: canti e balli in centro città - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Come ogni anno la comunità boliviana a Bergamo - la seconda più numerosa al mondo residente al di fuori della Bolivia dopo quella di Madrid - ha festeggiato la Virgen de Urkupiña, che si celebra il 15 agosto, giorno dell’Assunzione di Maria.

Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
Il corteo in centro
Il corteo in centro
(Foto di Bedolis)

Bergamo

«Una festa che ha un aspetto religioso molto forte - spiega don Mario Marossi che segue a San Lazzaro le comunità latino-americane - e un elemento culturale legato al folklore che trova espressione nei tanti gruppi che anche quest’anno partecipano alla sfilata».

Un corteo sonoro e coloratissimo ha preso le mosse da piazza Sant’Anna, dove nella chiesa omonima è stata celebrata l’Eucarestia da don Marossi, don Sergio Gamberoni e don Fernando Carrillo Mamani, boliviano, dalla chiesa di Cochabamba, in Bolivia, che sta svolgendo attività pastorale come vicario parrocchiale a Grumello del Monte. Don Fernando nell’omelia ho sottolineato che «Maria è fonte di quell’unità fondata su Gesù e sull’amore per il prossimo, vissuto da lei per prima con il suo ‘sì’. Maria ci aiuta inoltre a superare i momenti di difficoltà, affidandoci a lei».

Festa per l’Asssunta dei boliviani a Bergamo
Festa per l’Asssunta dei boliviani a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Alla celebrazione era presente anche don Sergio Gamberoni, che è stato direttore dell’Ufficio per la pastorale dei migranti ed ora è direttore del Centro Unitario per la formazione Missionaria (CUM) di Verona.

«La Chiesa di Bergamo accoglie questa comunione ed è arricchita dalla presenza delle comunità straniere. La sfida è rappresentata dal trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Intanto la missione di Bergamo in Bolivia continua a portare il frutto di un legame che fa parte del passato e continua a spingerci a cammini di conversione»

«La comunione spirituale nella fede arriva fino in Bolivia legandoci alle persone care - ha detto don Sergio al termine della Messa -. C’è anche una comunione più profonda e spirituale nel Signore che viene prona del ballo, della musica, del cibo. La Chiesa di Bergamo accoglie questa comunione ed è arricchita dalla presenza delle comunità straniere. La sfida è rappresentata dal trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Intanto la missione di Bergamo in Bolivia continua a portare il frutto di un legame che fa parte del passato e continua a spingerci a cammini di conversione». Presenti alla celebrazione anche il console di Bolivia in Milano Edwin Humberto Zarate Aban e il viceconsole Isaac Machicado.

Festa dei boliviani a Bergamo
Festa dei boliviani a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Il corteo in centro

Nel primo pomeriggio i numerosi gruppi folklorici hanno attraversato la città portando il folklore boliviano con canti e danze interpretate da giovani, adulti e bambini che hanno indossato costumi coloratissimi, piume, campanelli, lustrini, particolarmente ‘calorosi’ visto la temperatura di ieri da vero ferragosto.

La storia della festa

La festa della Virgen de Urkupiña è una tradizione boliviana che si celebra il giorno dell’Assunzione della Vergine Maria. La festa è legata alla città di Quillacollo, in Bolivia, ma è stata diffusa in tutto il mondo grazie alla diaspora boliviana, inclusa Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Grumello del Monte
Milano
Verona
Religioni, Fedi
Evento religioso
Riti
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Fernando Carrillo Mamani
Sergio Gamberoni
Mario Marossi
Isaac Machicado
San Lazzaro
Laura Arnoldi