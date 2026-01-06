Durante l’omelia della solennità dell’Epifania, in cui il Signore si manifesta al mondo intero, il Vescovo Francesco Beschi ha ricordato le vittime della tragedia accaduta a Crans-Montana: «Penso alle mamme e ai papà che hanno perso i loro figli, penso all’oscurità incombente e insopportabile nella quale stanno vivendo il dramma della perdita».

Il tema della luce è dominante nella solennità, celebrata in Cattedrale martedì 6 gennaio, in cui si ricorda il viaggio dei Magi guidati dalla stella. «Quest’anno ho avvertito – ha detto il Vescovo - un’abbondanza di luci natalizie. Ho avvertito la necessità e il forte desiderio di luce a fronte della percezione dell’oscurità in cui viviamo gli eventi, come quello accaduto a Crans-Montana che hanno una loro densità non facile da narrare, ma diventano anche parabola della condizione umana esposta all’oscurità. Noi non siamo fatti per il buio, per il nulla, ma per la luce; il nostro destino è luminoso».

L’augurio del Vescovo Beschi

La Messa, presieduta dal Vescovo Beschi, in Cattedrale in Città Alta nel giorno dell’Epifania

(Foto di Yuri Colleoni) L’augurio per i fedeli è quello di non farsi portare via la gioia del Natale, ma di tornare alla propria vita, illuminata dalla stella del Natale che si moltiplica in tante stelle: «Le stelle sono luci affidabili, così sono state interpretate dall’umanità in tutte le culture. Noi abbiamo bisogno di un’umanità credibile, degna di fiducia, vera, non solo proclamata; un’umanità che è imperfetta, ma genuina. Abbiamo bisogno di una comunità reale. Sto incontrando nel mio viaggio pastorale tante parrocchie e comunità che, solo se vere, possono diventare attrattive in un mondo fatto di solitudine»

L’augurio del Vescovo è che «con le luci del Natale non si spenga anche la Stella del Natale nei nostri cuori piccoli come un bambino e come Maria» ricordando la frase scritta da Gaudì nella Sagrada Familia a Barcellona: «Vergine Maria, non ti dispiaccia essere piccola, piccoli sono anche i fiori e le stelle».