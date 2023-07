Contenere la «popolazione» dei piccioni: sperimentazione in città

Contenere la popolazione del «colombo» (questo il nome scientifico) presente in città è l’obiettivo del Comune di Bergamo che, di concerto con Aprica, sta sperimentando uno specifico protocollo in alcune zone della città, dove le colonie sono più numerose, a partire da Città Alta, dove il problema è particolarmente sentito. Gli operatori stanno distribuendo in nove zone della città fra alta e bassa un farmaco ai piccioni, veicolato sui chicchi di mais, per impedire loro di riprodursi. In tutto sono 579 i soggetti coinvolti dalla sperimentazione, ma la popolazione presente solo nelle aree interessate dal progetto sono circa 2.000.