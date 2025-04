Danze e colori per tremila sikh: «Generiamo speranza insieme» - Video

Il «Nagar Kirtan» a Bergamo

Il messaggio del Vescovo

Ma la festa ha assunto dimensioni enormi nel piazzale in cui il corteo è terminato con famiglie che si incontrano, mangiano, bambini elegantissimi che corrono e si divertono. È qui che monsignor Patrizio Rota Scalabrini, accolto da Satwinder Singh, vicepresidente del Centro Gurdwara Singh Sabha di Cortenuova, ha portato il saluto del Vescovo Francesco Beschi, leggendo il suo messaggio: «Cari amici della comunità Sikh, desidero raggiungervi in occasione del Nagar Kirtan per porgervi un caloroso saluto. Mi unisco ai collaboratori dell’Ufficio per il Dialogo interreligioso per porgervi a nome della comunità cristiana bergamasca i nostri auguri di felicità, bene, gioia e pace per questi giorni di festa. Colgo l’occasione di questa lettera per invitare le nostre comunità a mettersi a servizio dei poveri e dei bisognosi che vivono la nostra terra, pensando insieme ad una o più azioni basate sul valore condiviso della solidarietà. Questa occasione mi è cara per rinsaldare le nostre relazioni, e per rivolgervi un breve pensiero. Per noi cattolici, l’anno in corso è caratterizzato dalla riflessione sul tema della speranza, che sta significativamente caratterizzando il Giubileo, celebrazione che si tiene ogni 25 anni. Sono certo che, come credenti, condividiamo la chiamata ad essere cercatori, generatori e pellegrini di speranza, personalmente e come comunità, attingendo dal tempo sacro la forza e la saggezza per vivere con fede nella nostra fragile società. Come dicevo alla comunità cattolica bergamasca nella lettera di inizio anno, “travolti dal mondo globalizzato e accelerato, osiamo riproporre la virtù della pazienza, che si fa tessitura lenta, silenziosa e quotidiana di rapporti nuovi e generativi”. Anche la costruzione di un’amicizia sociale tra le nostre comunità grazie al “dialogo interreligioso che può contribuire significativamente alla costruzione della pace”. In questo spirito, vi auguriamo che il Nagar Kirtan e questo tempo di festa portino molti frutti spirituali, personali e per la comunità».