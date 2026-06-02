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Cronaca / Bergamo Città Martedì 02 Giugno 2026

Divertimento in sicurezza, a Loreto torna
il Bmx Race

L’OPEN DAY. Sabato 6 giugno dalle 15 prove gratis per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni all’impianto di largo Fabre, nel quartiere di Loreto a Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Divertimento in sicurezza, a Loreto torna il Bmx Race
Torna a Bergamo il Bmx Race

Dopo quattro anni di attesa, il Bmx Race fa il suo ritorno a Bergamo. In attesa dell’apertura ufficiale dell’impianto, sabato 6 giugno dalle 15 l’impianto di largo Fabre a Loreto ospiterà un primo open day dedicato alle prove gratuite. L’evento, organizzato dal team Caravaggio OffRoad asd, ha l’obiettivo di far scoprire a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni una disciplina che unisce coordinazione, equilibrio e divertimento, il tutto in sicurezza.

Sotto la guida di tecnici e istruttori qualificati della scuola ciclismo, i partecipanti potranno muovere le prime pedalate su una vera pista da Bmx, affrontando curve paraboliche e dossi studiati per garantire il massimo del divertimento senza rischi.

Com iscriversi

L’evento è gratuito, per partecipare è sufficiente iscriversi all’open day e presentarsi muniti di bicicletta casco protettivo obbligatorio. Per maggiori informazioni, contattare: [email protected] – tel. 393.4931279.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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