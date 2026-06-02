Divertimento in sicurezza, a Loreto torna il Bmx Race

Dopo quattro anni di attesa, il Bmx Race fa il suo ritorno a Bergamo. In attesa dell’apertura ufficiale dell’impianto, sabato 6 giugno dalle 15 l’impianto di largo Fabre a Loreto ospiterà un primo open day dedicato alle prove gratuite. L’evento, organizzato dal team Caravaggio OffRoad asd, ha l’obiettivo di far scoprire a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni una disciplina che unisce coordinazione, equilibrio e divertimento, il tutto in sicurezza.