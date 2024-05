Domenica la camminata nerazzurra dal Sentierone, si va verso il record di iscritti

É caccia alle magliette da indossare alla quindicesima Camminata Nerazzurra che prenderà il via domenica 19 maggio con partenza e arrivo sul Sentierone a Bergamo. Non appena aperto il Villaggio Neroazzurro nel pomeriggio di venerdì 17 maggio in molti sono arrivati per iscriversi alla tradizionale marcia non competitiva recandosi allo stand del Club Amici dell’Atalanta sul Sentierone. La raccolta delle adesioni proseguirà per l’ intera giornata di sabato e fino a prima della partenza della corsa domenica mattina. Un gradimento che va oltre le aspettative e che probabilmente porterà al nuovo record di partecipanti, superando i 19 mila concorrenti dell’edizione del 2020.