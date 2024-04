Domenica torna a Bergamo la Corridog - il programma

Nel Comune di Bergamo sono presenti 30 aree cani per un totale di 46.120,00 m² totali cui 8.394,00 m² di nuova realizzazione. La Provincia di Bergamo registra il 47% di famiglie con un cane; quasi 217mila sono i cani microchippati inseriti nell’Anagrafe regionale. Sempre la Provincia vanta grandi aree verdi dedicate, e si preoccupa della pulizia e della protezione ambientale di questi parchi. Bergamo è anche la provincia con più cani guida: sono 1662 i non vedenti presenti nella provincia di Bergamo e 30 i cani guida assegnati.

«Il fabbisogno di cani guida ammonta a 350 annuali, ma purtroppo l’assegnazione da parte delle scuole nazionali non arriva a 100, con attese estenuanti da parte dei non vedenti» spiegano dall’organizzazione della manifestazione. La Giornata Nazionale del Cane Guida è stata istituita quindi per la prima volta nel 2006, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e tutti coloro che sono disponibili a comprendere le difficoltà che le persone non vedenti incontrano quotidianamente. Un’occasione importante per far capire quanto i cani guida siano gli occhi di chi vive nel buio. Il cane guida è un vero «compagno di libertà», sempre pronto ad assecondare le necessità di autonomia e di mobilità del suo “padrone”.

La manifestazione

La città assisterà e potrà partecipare a una vera e propria festa dedicata al migliore amico dell’uomo: un’occasione per assaporare il piacere di una passeggiata in libertà, per trascorrere insieme una giornata all’aria aperta e soprattutto per prendersi cura della salute del proprio cane, con allegria e condivisione.La Corridog è aperta a cani di tutte le taglie e tutte le razze in buona salute e ai loro padroni. Il percorso, breve e non impegnativo, rende la manifestazione adatta a tutti e offre l’opportunità di trascorrere del tempo all’aria aperta facendo della sana attività fisica non agonistica.

Durante la manifestazione è previsto l’allestimento di un’area expo, uno spazio in cui gli amanti dei cani potranno trovare tutto quello che riguarda i loro beniamini.

Il programma 2024

ore 09.00 | Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida e apertura iscrizioni presso gli stand dedicati e gestiti dall’UICI BG (euro 10,00).

Ogni iscrizione dà diritto a ricevere un pettorale, che servirà anche per partecipare all’estrazioni dei premi, che si terrà al termine della camminata.

Tutto il ricavato delle quote di iscrizione viene ritirato direttamente dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo.

ore 10.00 | Partenza della Corridog, camminata non competitiva con partenza da Piazza Dante (Bergamo)

ore 11.30 | Rientro dei partecipanti e premiazioni

Pausa pranzo

dalle 15.00 alle 17.00 | Esibizioni delle Scuole di cani guida

Saranno presenti: Scuola Cani Guida Centro Regionale Helen Keller con due istruttori e due cani (Messina); Argo e Scuola Cani Guida Nazionale di Scandicci (Firenze); Triveneta di Selvazzano (Padova).

Percorso della camminata