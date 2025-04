Festa all’insegna degli amici a quattro zampe, successo per la CorriDog - Foto e video

La CorriDog era aperta a cani di tutte le taglie, tutte le razze, in buona salute e naturalmente anche ai loro affezionati padroni. Il percorso, breve, semplice e non impegnativo, rende la manifestazione ogni anno davvero adatta a tutti: Piazza Dante, Sentierone, Piazza Matteotti, Via XX Settembre, Piazza Pontida, Via Broseta, Via Palma il Vecchio, Triangolo; PIT STOP al Giardino on. Brighenti, si prosegue poi con Via San Lazzaro, Largo 5 Vie, Piazza Pontida, Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Sentierone, Piazza Dante.