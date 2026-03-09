Festa del papà, mandaci i tuoi scatti del cuore

Papà è l’uomo che ti ha insegnato a legare le scarpe prima di una gita scolastica, quello che ti ha fatto da guida nei tuoi primi esperimenti da pittore senza mai lamentarsi degli schizzi di tempera sparsi su tutto il pavimento, e magari il fan – fin troppo chiassoso – che ti ha sostenuto e incoraggiato a ogni appuntamento dello sport con cui eri fissato in quel periodo, dal basket alla pallavolo, passando per nuoto e danza. Non sempre servono grandi gesti: a volte sono i pic- nic improvvisati in giardino, le lezioni di bici in primavera o le risate condivise a rendere unico il vostro rapporto.