Festa del papà, mandaci i tuoi scatti del cuore
IL CONTEST. Il 19 marzo è festa per tutti i papà: nelle foto che conserviamo nel nostro rullino dei ricordi tante avventure e ricorrenze vissute insieme. Condividile con noi insieme a una dedica.
La Festa del Papà si avvicina e come ogni anno L’Eco di Bergamo rinnova, anche per questo 19 marzo, il tradizionale appello ai lettori: raccontateci il vostro rapporto con papà attraverso le immagini. Un’iniziativa che celebra i legami, le piccole grandi avventure quotidiane e quelle istantanee che, con un solo sguardo, riescono a farci sorridere o a farci tornare indietro nel tempo.
Papà è l’uomo che ti ha insegnato a legare le scarpe prima di una gita scolastica, quello che ti ha fatto da guida nei tuoi primi esperimenti da pittore senza mai lamentarsi degli schizzi di tempera sparsi su tutto il pavimento, e magari il fan – fin troppo chiassoso – che ti ha sostenuto e incoraggiato a ogni appuntamento dello sport con cui eri fissato in quel periodo, dal basket alla pallavolo, passando per nuoto e danza. Non sempre servono grandi gesti: a volte sono i pic- nic improvvisati in giardino, le lezioni di bici in primavera o le risate condivise a rendere unico il vostro rapporto.
In ogni foto un pezzo di storia
Incontri di calcio sotto il sole, letture prima della nanna, passeggiate in montagna con il cane che tirava da tutte le parti… saranno proprio questi attimi, immortalati in una foto, a raccontare la storia di ogni papà e delle sue mille sfaccettature. Pensate alle volte in cui vi ha fatto ridere senza sosta con una battuta buffa, o a quando vi ha ascoltato senza giudicare, rendendo ogni problema un po’ più leggero. Non è importante che sia lo scatto perfetto: può essere una foto giocosa del papà con i suoi occhiali da sole vecchi di decenni, un’immagine di famiglia durante una grigliata domenicale, oppure un collage che unisce momenti diversi della vostra vita insieme. Ogni foto racchiude un pezzo di storia, di complicità, di affetto.
Inviate i vostri scatti-ricordo al sito de L’Eco
Potete inviarci le vostre foto accompagnate da una dedica e dal vostro nome. La scadenza per la consegna degli scatti è il 19 marzo stesso: caricate tutto nell’apposita sezione qui sotto. Il 19 marzo pubblicheremo le immagini sul nostro sito e sui nostri canali social. Come ogni anno, aspettiamo i vostri scatti. Buona Festa del Papà!
