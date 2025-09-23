Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025

Il 28 settembre «Fattorie didattiche a porte aperte»: 8 nella Bergamasca

L’EVENTO. Ogni fattoria proporrà attività uniche, a testimonianza della ricchezza e diversità dei territori agricoli.

Filippo Magni
Filippo Magni
Le fattorie aderenti della Bergamasca
Le fattorie aderenti della Bergamasca

Sono otto le fattorie bergamasche che domenica 28 settembre parteciperanno all’iniziativa «Fattorie didattiche a porte aperte». Promossa da Regione Lombardia, l’iniziativa è stata presentata nella mattinata di martedì 23 settembre a Milano dall’assessore regionale all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi.

In tutta la Lombardia

Da sinistra eRaffaele Donadoni di Coldiretti e l’assessore regionale Alessandro Beduschi
Da sinistra eRaffaele Donadoni di Coldiretti e l’assessore regionale Alessandro Beduschi

«Mai come in questi giorni – ha detto riferendosi anche alle recenti esondazioni – ci rendiamo conto di quanto sia importante tutelare la campagna. E chi può farlo meglio degli agricoltori?». C’è dunque da imparare da chi lavora in fattoria, tanto più nelle «fattorie didattiche» (sono 68 in provincia di Bergamo), vere aule a cielo aperto. Se un tempo erano meta quasi esclusiva di scolaresche, oggi le fattorie didattiche attirano sempre più anche adulti e intere famiglie. L’evento di domenica 28 settembre coinvolge 57 aziende agrituristiche in tutta la regione, distribuite tra le varie province: 8 a Bergamo, 6 a Brescia, 4 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 4 a Lodi, 2 a Mantova, 9 a Milano, 3 a Monza, 9 a Pavia, 2 a Sondrio e 2 a Varese. Ogni fattoria proporrà attività uniche, a testimonianza della ricchezza e diversità dei territori agricoli. L’elenco completo delle aziende aderenti, i programmi e le modalità di prenotazione sono disponibili a questo link.

La mappa delle fattorie aderenti in Lombardia
La mappa delle fattorie aderenti in Lombardia

Le fattorie aderenti in Bergamasca

Le fattorie didattiche bergamasche che aderiscono a «Porte aperte» domenica 28 settembre:

- Fattoria Ariete, via Ceruti 2a, Gorno
- Azienda agricola Le Colline, via Donizetti 8, Villa d’Almè
- Fattoria didattica Cascina Pezzoli, via Milano 57, Treviglio
- Azienda agricola Scuderia del cornello, via Cornello 11, Camerata Cornello
- La Valle del Grino, via Ugo Foscolo 2, Camerata Cornello
- Fattoria didattica Frontemura, via della Delizia, Bergamo
- Azienda agricola l’orto che fa la differenza, via Tarrocchette, Fara Gera d’Adda
- Cooperativa Castel Cerreto, via Canonica 148, Treviglio

