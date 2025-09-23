Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025
Il 28 settembre «Fattorie didattiche a porte aperte»: 8 nella Bergamasca
L’EVENTO. Ogni fattoria proporrà attività uniche, a testimonianza della ricchezza e diversità dei territori agricoli.
Sono otto le fattorie bergamasche che domenica 28 settembre parteciperanno all’iniziativa «Fattorie didattiche a porte aperte». Promossa da Regione Lombardia, l’iniziativa è stata presentata nella mattinata di martedì 23 settembre a Milano dall’assessore regionale all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi.
In tutta la Lombardia
«Mai come in questi giorni – ha detto riferendosi anche alle recenti esondazioni – ci rendiamo conto di quanto sia importante tutelare la campagna. E chi può farlo meglio degli agricoltori?». C’è dunque da imparare da chi lavora in fattoria, tanto più nelle «fattorie didattiche» (sono 68 in provincia di Bergamo), vere aule a cielo aperto. Se un tempo erano meta quasi esclusiva di scolaresche, oggi le fattorie didattiche attirano sempre più anche adulti e intere famiglie. L’evento di domenica 28 settembre coinvolge 57 aziende agrituristiche in tutta la regione, distribuite tra le varie province: 8 a Bergamo, 6 a Brescia, 4 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 4 a Lodi, 2 a Mantova, 9 a Milano, 3 a Monza, 9 a Pavia, 2 a Sondrio e 2 a Varese. Ogni fattoria proporrà attività uniche, a testimonianza della ricchezza e diversità dei territori agricoli. L’elenco completo delle aziende aderenti, i programmi e le modalità di prenotazione sono disponibili a questo link.
Le fattorie aderenti in Bergamasca
Le fattorie didattiche bergamasche che aderiscono a «Porte aperte» domenica 28 settembre:
- Fattoria Ariete, via Ceruti 2a, Gorno
- Azienda agricola Le Colline, via Donizetti 8, Villa d’Almè
- Fattoria didattica Cascina Pezzoli, via Milano 57, Treviglio
- Azienda agricola Scuderia del cornello, via Cornello 11, Camerata Cornello
- La Valle del Grino, via Ugo Foscolo 2, Camerata Cornello
- Fattoria didattica Frontemura, via della Delizia, Bergamo
- Azienda agricola l’orto che fa la differenza, via Tarrocchette, Fara Gera d’Adda
- Cooperativa Castel Cerreto, via Canonica 148, Treviglio
