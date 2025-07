Il Vescovo: «La società ha tutto, ma sta perdendo il cuore» - Video

A Matera

Oggi, giovedì 10 luglio, il gruppo ha visitato Matera, la famosa «Città dei Sassi» per poi celebrare la Santa messa nella chiesa-santuario di San Francesco di Paola, fondatore dell’ordine dei Minimi. Nell’omelia il Vescovo Beschi ha evidenziato ai fedeli il bisogno di carità nel mondo, aiutandosi anche con le parole che Papa Francesco ha utilizzato nella lettera enciclica dedicata al Sacro Cuore di Gesù: «Abbiamo inventato il cuore artificiale, l’intelligenza artificiale ma non ci accontenteremo mai di un amore artificiale. Viene da pensare che la società ha tutto, ma sta perdendo il cuore: Gesù è il cuore del mondo. Egli è in grado di dare un cuore a questa terra, di reinventare l’amore dove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Solo questo amore renderà possibile una nuova umanità. Chiediamo il dono della carità».