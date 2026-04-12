Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 12 Aprile 2026

In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto

LA RIEVOCAZIONE. Tanti i giovani presenti: «Segnale forte di una passione che continua a tramandarsi di generazione in generazione».

Filippo Curnis
Filippo Curnis

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
La partenza da piazza della Libertà
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Una sinfonia di motori rombanti che profuma di storia ha dato nella mattinata di domenica 12 aprile il via alla rievocazione della gara Bergamo-San Vigilio, intitolata al motocilista Dino Sestini, che si impose nella cronoscalata del 3 giugno 1923.

In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
(Foto di Bedolis)
In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
In piazza della Libertà
(Foto di Bedolis)
In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
(Foto di Bedolis)

Oltre 500 moto

L’evento, organizzato dal Club Orobico Auto e Moto d’Epoca, è partito alle 9 da piazza Libertà, dove oltre 250 mezzi d’epoca hanno dato vita a un colpo d’occhio suggestivo. Il serpentone di moto ha percorso circa 70 km partendo dal centro cittadino e dirigendosi verso le colline di Scanzo, la Val Cavallina, il Lago di Endine. Poi la tradizionale sosta a Vigano San Martino per un aperitivo presso la sede degli Alpini. Da lì il corteo è ripartito alla volta di Bergamo, dove per le 12.30 ha raggiunto Città Alta. La rievocazione era aperta a tutte le motociclette costruite entro il 2000, offrendo un vero e proprio museo viaggiante: dalle eleganti Moto Guzzi degli anni 50’, alle intramontabili Vespa, fino ai modelli firmati Harley-Davidson, Cagiva, Norton e Benelli. Gioielli su due ruote che raccontano un secolo di evoluzione tecnica e passione.

In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
(Foto di Bedolis)
In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
(Foto di Bedolis)
In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto
(Foto di Bedolis)

«Molti giovani, segnale forte»

Tanti gli aneddoti e le storie curiose. Come quella di un paio di appassionati che, traditi all’ultimo da una moto degli anni 50’, hanno deciso comunque di esserci arrivando in sella a una Lambretta. A colpire è stata anche la presenza di molti giovani: «Segnale forte di una passione che continua a tramandarsi di generazione in generazione. Il motore è stato il più potente acceleratore economico del Novecento - raccontano gli organizzatori - e queste moto sono un patrimonio da conservare».

«Una grande festa»

Il presidente del Club Orobico Auto e Moto d’Epoca, dottor Ugo Gambardella, ha parlato di «una grande festa dedicata al motorismo storico. L’evento ha registrato 280 iscritti, con una carovana di circa 260 moto, confermandosi tra le edizioni più partecipate». La giornata si concluderà in Città Alta con pranzo e premiazioni al ristorante Il Pianone. Verranno assegnati quattro premi: al partecipante più anziano, al più giovane, alla moto più vecchia e a quella più rappresentativa. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno una medaglia commemorativa, mentre le quattro medaglie d’oro saranno consegnate ai vincitori dal dottor Bernardo Sestini, amministratore delegato della Siad.

I 70 km della rievocazione, tra paesaggi e curve, si confermano, come ogni anno, una splendida occasione per riaffermare il fascino senza tempo di capolavori che raccontano una storia, riportandoti a quell’estate del 1923.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Vigano San Martino
Tempo libero
automobili
Turismo
Dino Sestini
Club Orobico Auto e Moto d’Epoca
Alpini
moto guzzi
Harley-Davidson