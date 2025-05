In 30mila sulle Mura per il Soap Box Rally: Vince «Saeta de legn» - Foto/Video

Affluenza record per la quarantanovesima edizione della Soap Box Rally , organizzata dalla Proloco Bergamo . Il meteo favorevole ha permesso a circa 30 mila curiosi di vedere sfrecciare i bolidi di legno lungo il tracciato delle Mura.

Le 40 «cassette di sapone»

Quaranta le macchine partecipanti, che si ispirano a tematiche d’attualità, culturali e sportive. Tra le «cassette di sapone» più originali quelle che si ispirano al cinema come la vettura dedicata a « Batman » o quella che richiama il film « Jurassik Park ». Una macchinina ha corso con un messaggio a favore della pace: «Mettete i fiori nei vostri cannoni».

Domenica sulle Mura è andata in scena la gara delle scatolette di sapone.

In gara anche un equipaggio della Clinica Villa Sant’Appollonia , che ha collaborato nella progettazione del veicolo con i ragazzi della Cooperativa San Martino , affetti da disturbo dello spettro autistico. 14 gli equipaggi formati da ragazzi giovani delle scuole e dei centri di aggregazione.

I due percorsi

Dalla salita di largo Colle Aperto i piloti hanno affrontato l’impegnativo percorso, passando all’altezza di Porta San Giacomo per tuffarsi verso l’arrivo di Porta Sant’Agostino. Due le manche in programma il cui punteggio alla fine è stato cumulato. La prima prova quella di velocità, che ha preso il via alle 15 e poi quella a ostacoli.