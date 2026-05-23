In Borgo Santa Caterina a Bergamo la prima «Notte bianca» dell’estate

Ce n’era per tutti i gusti, sabato 23 maggio, alla prima «Notte bianca» dell’anno in Borgo Santa Caterina. Un primo appuntamento all’insegna delle quattro ruote. Quelle a motore – sessanta le auto esposte a cura di Vintage pitstop, dalle grandi classiche degli anni Cinquanta alle icone del rally più recenti, nostrane e non –, ma anche quelle a pedali, con cui giovani e meno giovani si sono potuti sfidare su un circuito gonfiabile allestito per l’occasione.

Tra cibo e musica

Tanti i negozi che hanno scelto di prolungare il proprio orario d’apertura, spesso anche allargando sui marciapiedi le proprie esposizioni, facendo compagnia ai tavoli dei ristoranti e dei bar. Nell’aria, insieme al mescolarsi dei profumi di pizza e cucina nostrana, la musica con cui diversi locali hanno scelto di accompagnare la propria offerta in una varietà capace di soddisfare ogni gusto, dal classico della canzone italiana alla dance più moderna, con anche le chicche di dj e di una voce dal vivo. Un successo che ha attratto residenti e cittadini, ma anche numerosi visitatori stranieri nella prima di una serie di iniziative firmate dall’Associazione dei commercianti di Borgo Santa Caterina e dal Duc (Distretto urbano del commercio).