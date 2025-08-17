Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 17 Agosto 2025

In seimila per il triplice salto delle Cascate del Serio - Video

LO SPETTACOLO NATURALE. Il salto delle cascate del Serio lascia sempre senza fiato. E per ammirarlo centinaia di escursionisti si sono messi in cammino all’alba di domenica 17 agosto verso Valbondione.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Seimila persone hanno presto parte allo spettacolo delle Cascate del Serio domenica 17 agosto
Seimila persone hanno presto parte allo spettacolo delle Cascate del Serio domenica 17 agosto
(Foto di Bonacorsi)

Si è tenuta questa mattina (17 agosto) a Valbondione la terza apertura stagionale delle cascate del Serio. Le presenze nella località dell’Alta Val Seriana sono state numerose per l’intera settimana se si considera che i parcheggi all’imbocco dei sentieri per i rifugi, nonché quelli dell’area adiacente al palazzetto dello sport, sono sempre andati esauriti già dalle prime ore del mattino.

«In base ai ticket parcheggi rilasciati, che tengono naturalmente conto anche degli escursionisti diretti ai rifugi - hanno fatto sapere dall’Ufficio turistico - è stato possibile stimare la presenza di circa 6.000 persone». I prossimi appuntamenti con il triplice salto dell’acqua, per un totale di 315 metri, sono in programma per il 14 settembre e il 12 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

