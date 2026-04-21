Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 21 Aprile 2026

Intervento di 40 ore per separare gemelle siamesi al San Gerardo. Nello studio anche medici del «Papa Giovanni»

L’INTERVENTO. Il racconto dell’operazione che ha salvato la vita di una delle due neonate.

Intervento di 40 ore per separare gemelle siamesi al San Gerardo. Nello studio anche medici del «Papa Giovanni»

Bergammo

Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelle siamesi provenienti dal Senegal, un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. Durante una conferenza stampa nell’ospedale brianzolo è stata illustrata l’operazione condotta nel 2025.

La famiglia aveva l’auspicio di poter donare alle due bambine, unite da una fusione cranio-encefalica, un destino diverso. La loro condizione si presentava tra le più rare e complesse (un caso ogni 2,5 milioni di nascite): ossa, tessuti cerebrali e vasi sanguigni erano intrecciati in un’unica struttura. Allo studio del loro caso hanno collaborato anche gli specialisti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.

Intervento di 40 ore per separare gemelle siamesi al San Gerardo. Nello studio anche medici del «Papa Giovanni»
Il racconto dell’operazione di separazione di due gemelle siamesi al San Gerardo di Monza

Il racconto della preparazione e dell’intervento

Un audit internazionale aveva indicato il San Gerardo come il luogo giusto per poter procedere all’intervento. Purtroppo, però, le condizioni delle due bambine erano profondamente diverse: T., la gemella più fragile, presentava una compromissione multiorgano severa ed era diventata dipendente dalla sorella per la funzione cardiocircolatoria.

Si sono susseguite 40 ore di intenso lavoro di neurochirurghi, chirurghi craniofacciali, chirurghi plastici, anestesisti, rianimatori, cardiologi pediatrici, neuroradiologi e infermieri. Durante la fase più delicata, il cuore di T. non aveva retto alla separazione vascolare. La perdita della gemellina, però, ha motivato ancora di più i professionisti lombardi nella missione di salvare la piccola D. La sua riabilitazione è appena iniziata, ma già rappresenta un traguardo: ora, per D., si apre la possibilità di muoversi, giocare e crescere.

«Regione Lombardia - ha affermato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - vanta un organico di medici, infermieri ed esperti di tutte le professioni sanitarie estremamente motivati, che danno l’anima ogni giorno per coloro che hanno bisogno di aiuto. La vicenda di questo delicato intervento ne è l’esempio. Un esempio di cui essere grati»

Intervento di 40 ore per separare gemelle siamesi al San Gerardo. Nello studio anche medici del «Papa Giovanni»
Intervento di 40 ore per separare gemelle siamesi al San Gerardo. Nello studio anche medici del «Papa Giovanni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Monza
Salute
Medicina
Organizzazioni Sanitarie
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Guido Bertolaso
San Gerardo
Istituto neurologico Carlo Besta
ASST Papa Giovanni XXIII