Juric: «Slavia Praga aggressivo, sarà una partita difficile. Dobbiamo essere più cinici»

L’Atalanta è pronta per la terza giornata della fase campionato di Champions League, mercoledì 22 ottobre alle 21 - allo stadio di Bergamo - c’è la sfida contro lo Slavia Praga. Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato Ivan Juric, partendo da un giudizio sugli avversari: «Hanno ritmo, sono molto offensivi, mi sono piaciuti molto per come interpretano la partita, ci aspetta una gara difficile. Contro l’Inter hanno cambiato modo di giocare, ma restano una squadra estremamente aggressiva».

«Dobbiamo diventare più cinici»

Sull’inizio di stagione della sua Atalanta, invece: «Vedendo le partite giocate finora l’impressione è assolutamente positiva. C’è grande rammarico, secondo me non abbiamo ottenuto tutti i punti che avremmo potuto ottenere, ma ogni partita è una storia a sé, tutte le gare sono state giocate su buoni livelli, speriamo di continuare così e diventare più cinici, cercando di sfruttare le occasioni. Con la Lazio abbiamo avuto 3-4 situazioni in cui si poteva fare meglio, dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti».

Con centravanti o senza? Juric risponde: «Devo ancora decidere se giocheremo con una punta vera o con Ademola. Maldini è dentro al progetto, deve alzare il suo status, sono sicuro che può fare di più. L’unica partita in cui abbiamo sofferto è stata quella di Parigi, contro un avversario nettamente superiore, quella partita secondo me è stata una storia a sé. Comunque abbiamo fatto un bel lavoro».

Djimsiti: «Partita fondamentale»