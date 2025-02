La bergamasca Gewiss ha acquisito il 75% di Beghelli

Il gruppo bergamasco Gewiss ha annunciato di aver acquisito la quota di maggioranza - il 75,04% - del capitale sociale di Beghelli, storico marchio bolognese specializzato in soluzioni per l’illuminazione di emergenza e la sicurezza. Per effetto dell’acquisizione, si legge in una nota, Gewiss lancerà un’Opa sul flottante di Beghelli con l’obiettivo di delistare la società. Il corrispettivo offerto sarà di 0,3375 euro ad azione, equivalente al prezzo pagato per rilevare la quota della famiglia Beghelli, per un controvalore complessivo di 16,6 milioni di euro.