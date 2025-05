La Festa della Mamma, l’album di tutte le «vostre foto» da sfogliare

Dai ritratti di famiglia rigorosamente realizzati dal fotografo del paese, tutti in posa vestiti con «l’abito della domenica», ai mille scatti catturati in pochi secondi con lo smartphone per riprendere gli eventi e le reazioni più inaspettate, passando per le polaroid e i filmini al mare in 8 mm: c’è sempre qualcosa di eterno in una fotografia. Un istante che si cristallizza, un frammento di vita che non svanisce.

L’album di foto delle vostre mamme

Come ogni anno, in occasione della Festa della Mamma, L’Eco di Bergamo ha deciso di realizzare un grande «album di famiglia» che raccoglie le storie delle mamme bergamasche, i ricordi e gli auguri di figli e figlie. Ogni immagine racconta una storia d’amore, quella tra madre e figlio, tutte unite da un sentimento profondissimo, ma anche tutte diverse: alcune sono dolci, altre buffe, altre commuoventi.

Ci sono le foto in bianco e nero di mamme che erano giovani decenni fa, conservate con cura in album enormi nel mobile del soggiorno. Ci sono scatti «bruciati» dalla luce perché esposti per anni sul comodino della camera da letto, proprio davanti alla finestra. Ci sono cassette, dvd e cartelle digitali con centinaia, migliaia immagini.

I ritratti delle mamme

Mamme che ridono con in braccio neonati imbronciati, mamme spettinate e indaffarate ai fornelli, mamme eleganti appena tornate dall’ufficio, mamme sportive impegnate in una bella scampagnata in montagna, mamme «colorate» pronte per un aperitivo con le amiche. Mamme che danno un ultimo bacio al primo giorno di scuola, mamme che giocano nella sabbia, mamme che spiegano le tabelline, mamme che tagliano una torta di compleanno. Tanti momenti, altrettante personalità, ma sempre caratterizzati da sorrisi, abbracci e mani dolci pronte a confortare, educare, amare.

Festa della mamma 202 Ci sono tante fotografie con bimbi piccoli, ma anche altre che segnano il passare del tempo. Quelle in cui i bambini sono cresciuti, che vanno all’università o che già hanno una famiglia. Le madri, con qualche ruga in più, sorridono ancora, questa volta accanto a figli diventati adulti. Nei loro occhi c’è sempre la stessa luce: orgoglio, nostalgia, e quel filo invisibile che le unisce ai propri «bambini», anche se gli anni scorrono e le vite corrono in direzioni diverse.

Le mamme che non ci sono più

E infine ci sono le immagini che commuovono più di tutte: quelle delle madri che non ci sono più, ma che nel giorno della Festa della Mamma vengono ricordate con più affetto di tutte, con un po’ di nostalgia ma sempre con infinita gratitudine. Per i figli quelle mamme non se ne sono mai andate, dentro le sentono ancora presenti, hanno fatto tesoro dei loro insegnamenti e nel momento del bisogno ancora percepiscono la loro carezza e il loro affetto. Perché l’amore di una madre non finisce mai. Resta lì, conservato tra un album di fotografie, il cuore e la memoria, per accompagnarci in ogni istante della vita.