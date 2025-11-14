La magia del Natale in centro: giostra, ruota e bancarelle al via - Video

Si accende la magia del Natale. Dal pomeriggio di venerdì 14 novembre, è partita ufficialmente una delle attrazioni più amate del periodo natalizio bergamasco: la tradizionale ruota panoramica, installata come sempre di fronte a Palazzo Frizzoni, cuore delle iniziative organizzate dal Comune di Bergamo e dai commercianti del Distretto urbano del commercio.

L’imponente struttura, che regala scorci incantati sulla città illuminata, sarà aperta tutti i giorni fino al 16 gennaio 2026, dalle 10 alle 24. Intanto prosegue senza sosta l’allestimento del suggestivo Bosco di Natale in piazza Vittorio Veneto, che nelle prossime settimane trasformerà il centro cittadino in un piccolo mondo fiabesco. Dall’altro lato della strada, ha già iniziato a girare la tradizionale giostra dei cavalli, richiamo irresistibile per i più piccoli e gradito ritorno per famiglie e visitatori.

Sabato 15 novembre in piazzale degli Alpini è in programma un altro atteso appuntamento: il taglio del nastro del Villaggio di Natale, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Il villaggio rimarrà aperto fino al 28 dicembre con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 9.30 – 19.30; venerdì e domenica: 9.30 – 20; sabato: 9.30 – 22. Con le sue 26 casette in legno, il mercatino torna per la 17esima edizione nel rinnovato piazzale degli Alpini, offrendo un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per immergersi nello spirito delle feste. Tra le proposte, tanti prodotti artigianali, specialità gastronomiche, dolci della tradizione, idee regalo e decorazioni per la casa, in attesa del Natale.

