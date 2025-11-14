Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

La magia del Natale in centro: giostra, ruota e bancarelle al via - Video

LE INIZIATIVE. Tutto pronto per il weekend per le iniziative di Natale in centro città: pronta la ruota panoramica, la giostra dei cavalli e s’inaugura anche il villaggio in piazzale Alpini.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La ruota panoramica davanti al Comune di Bergamo è pronta
La ruota panoramica davanti al Comune di Bergamo è pronta
(Foto di Bedolis)

Si accende la magia del Natale. Dal pomeriggio di venerdì 14 novembre, è partita ufficialmente una delle attrazioni più amate del periodo natalizio bergamasco: la tradizionale ruota panoramica, installata come sempre di fronte a Palazzo Frizzoni, cuore delle iniziative organizzate dal Comune di Bergamo e dai commercianti del Distretto urbano del commercio.

Il Bosco di Natale in allestimento
Il Bosco di Natale in allestimento
Le bancarelle sul Sentierone
Le bancarelle sul Sentierone

L’imponente struttura, che regala scorci incantati sulla città illuminata, sarà aperta tutti i giorni fino al 16 gennaio 2026, dalle 10 alle 24. Intanto prosegue senza sosta l’allestimento del suggestivo Bosco di Natale in piazza Vittorio Veneto, che nelle prossime settimane trasformerà il centro cittadino in un piccolo mondo fiabesco. Dall’altro lato della strada, ha già iniziato a girare la tradizionale giostra dei cavalli, richiamo irresistibile per i più piccoli e gradito ritorno per famiglie e visitatori.

Scopri qui tutti gli eventi di Natale in città e provincia di Bergamo.

La tradizionale giostra dei cavalli
La tradizionale giostra dei cavalli
Le bancarelle in piazzale Alpini
Le bancarelle in piazzale Alpini

Il villaggio di Natale

Sabato 15 novembre in piazzale degli Alpini è in programma un altro atteso appuntamento: il taglio del nastro del Villaggio di Natale, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Il villaggio rimarrà aperto fino al 28 dicembre con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 9.30 – 19.30; venerdì e domenica: 9.30 – 20; sabato: 9.30 – 22. Con le sue 26 casette in legno, il mercatino torna per la 17esima edizione nel rinnovato piazzale degli Alpini, offrendo un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per immergersi nello spirito delle feste. Tra le proposte, tanti prodotti artigianali, specialità gastronomiche, dolci della tradizione, idee regalo e decorazioni per la casa, in attesa del Natale.

Il coro gospel e la Messa

Non mancheranno gli eventi dedicati ai bambini: tra i momenti più attesi, gli incontri con Santa Lucia e Babbo Natale. In programma anche un emozionante coro gospel e, la sera del 24 dicembre, la tradizionale Santa Messa di Natale, celebrata dalla Caritas nel piazzale autolinee alle 21. Bergamo, dunque, entra ufficialmente nella stagione più luminosa dell’anno: un invito a cittadini e visitatori a vivere la città tra luci, tradizioni e atmosfera di festa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Lucia Cappelluzzo
Santa Lucia
Babbo Natale
Comune di Bergamo
distretto urbano del commercio
anva confesercenti bergamo
Caritas
Natale 2025