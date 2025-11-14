Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025
La magia del Natale in centro: giostra, ruota e bancarelle al via - Video
LE INIZIATIVE. Tutto pronto per il weekend per le iniziative di Natale in centro città: pronta la ruota panoramica, la giostra dei cavalli e s’inaugura anche il villaggio in piazzale Alpini.
Si accende la magia del Natale. Dal pomeriggio di venerdì 14 novembre, è partita ufficialmente una delle attrazioni più amate del periodo natalizio bergamasco: la tradizionale ruota panoramica, installata come sempre di fronte a Palazzo Frizzoni, cuore delle iniziative organizzate dal Comune di Bergamo e dai commercianti del Distretto urbano del commercio.
L’imponente struttura, che regala scorci incantati sulla città illuminata, sarà aperta tutti i giorni fino al 16 gennaio 2026, dalle 10 alle 24. Intanto prosegue senza sosta l’allestimento del suggestivo Bosco di Natale in piazza Vittorio Veneto, che nelle prossime settimane trasformerà il centro cittadino in un piccolo mondo fiabesco. Dall’altro lato della strada, ha già iniziato a girare la tradizionale giostra dei cavalli, richiamo irresistibile per i più piccoli e gradito ritorno per famiglie e visitatori.
Il villaggio di Natale
Sabato 15 novembre in piazzale degli Alpini è in programma un altro atteso appuntamento: il taglio del nastro del Villaggio di Natale, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Il villaggio rimarrà aperto fino al 28 dicembre con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 9.30 – 19.30; venerdì e domenica: 9.30 – 20; sabato: 9.30 – 22. Con le sue 26 casette in legno, il mercatino torna per la 17esima edizione nel rinnovato piazzale degli Alpini, offrendo un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per immergersi nello spirito delle feste. Tra le proposte, tanti prodotti artigianali, specialità gastronomiche, dolci della tradizione, idee regalo e decorazioni per la casa, in attesa del Natale.
Il coro gospel e la Messa
Non mancheranno gli eventi dedicati ai bambini: tra i momenti più attesi, gli incontri con Santa Lucia e Babbo Natale. In programma anche un emozionante coro gospel e, la sera del 24 dicembre, la tradizionale Santa Messa di Natale, celebrata dalla Caritas nel piazzale autolinee alle 21. Bergamo, dunque, entra ufficialmente nella stagione più luminosa dell’anno: un invito a cittadini e visitatori a vivere la città tra luci, tradizioni e atmosfera di festa.
