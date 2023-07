L’inflazione frena, ma nessuno se n’è accorto: «Scostamenti impercettibili»

C’è la temperatura reale e quella percepita. Come per il caldo, sembra accadere anche per l’inflazione: c’è quella «reale», fotografata dai dati ufficiali secondo cui la corsa dei prezzi sta rallentando, e c’è l’«inflazione percepita» di chi fa la spesa (o va in vacanza, o paga la bolletta…) e vede invece scontrini sempre più cari. Succede pure a Bergamo. Perché i dati ufficiali, appunto quelli diffusi ieri dall’Istat su base provinciale e riferiti al mese di giugno, indicano in realtà un raffreddamento della curva dei prezzi: l’inflazione su base annua scende al 5,5% rispetto al 6,6% che si registrava a maggio, e per trovare un valore più basso bisogna tornare ad aprile 2022 (5,2%) ; l’inflazione su base mensile ha addirittura il segno negativo, -0,1%, ed è la terza volta nel giro dell’ultimo anno (prima era accaduto a marzo 2023, -0,3%, e a settembre 2022, -0,1%).

Alimentari e bevande all’8,1%

Spulciando le singole categorie, l’inflazione su base annua dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche si attesta adesso all’8,1%, contro il 9,7% osservato a maggio; la macrocategoria «spese per abitazione ed energia» viaggia al 10,2%, rispetto al 13,4% registrato a maggio, la voce «energia elettrica e gas» scende al 3,1% annuo (ma la bolla energetica era scoppiata tra marzo e aprile 2022, mesi ormai scivolati fuori dal confronto su base annua); i servizi di trasporto sono al 12,3% (erano al 16,1%). Spostando il focus sull’inflazione su base mensile, l’Istat indica in discesa le voci di spesa principali: -0,1% per prodotti alimentari e bevande analcoliche, -2,1% per «spese per abitazione ed energia», -6,2% per energia elettrica e gas; crescono invece i servizi di trasporto, +4,2% in un mese. A livello nazionale l’inflazione su base annua è scesa al 6,4%, rispetto al 7,6% di maggio, e l’Istat parla di «netta decelerazione dell’inflazione, in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale»: l’inflazione su base mensile è rimasta «nulla», allo 0%, e in Italia non accadeva da maggio 2021.

La voce delle associazioni di categoria