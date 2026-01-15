Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026
L’inserto sul Giubileo domenica 18 gennaio con «L’Eco»
DA LEGGERE. Sarà distribuito con «L’Eco di Bergamo» in edicola domenica 18 gennaio l’inserto dedicato all’Anno giubilare chiusosi in Cattedrale lo scorso 28 dicembre.
Nelle 60 pagine che compongono l’inserto vengono in particolare rivissute le tredici «Manifestazioni della Speranza» che ciascuna delle Comunità Ecclesiali Territoriali in cui è suddivisa la Diocesi ha organizzato nel corso dell’anno. Molte le fotografie che
accompagnano il testo, e che dimostrano quanto i bergamaschi abbiano apprezzato le iniziative volute dal Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, per dare un segno tangibile del Giubileo anche nella terra bergamasca.
In copertina, il «simbolo» che ha connotato visivamente ciascuna delle manifestazioni, una treccia multicolore lunga oltre 90 metri che i partecipanti portavano in corteo.
