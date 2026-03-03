Lo Sbarazzo torna a Bergamo: dal 6 all’8 marzo acquisti super scontati
L’INIZIATIVA. Da venerdì a domenica prossimi torna lo Sbarazzo con la 13esima edizione che coinvolge 78 realtà commerciali della città.
Bergamo
Tre giorni di offerte, 78 negozi aderenti e il gran finale con i gazebo in Piazza Matteotti. Dal 6 all’8 marzo 2026 torna a Bergamo l’edizione primaverile de «Lo Sbarazzo», l’evento che anima il centro cittadino con promozioni e occasioni imperdibili
Sbarazzo Bergamo: tre giorni di sconti nei negozi del centro
La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, è promossa dall’associazione Bergamo in Centro in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio (DUC) e il Comune di Bergamo
Per tre giorni le vie dello shopping si trasformeranno in un palcoscenico di offerte speciali, con sconti di fine stagione pensati per residenti e visitatori. L’iniziativa coinvolge più di 75 attività commerciali, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino
Domenica 8 marzo gazebo in Piazza Matteotti
Il momento clou sarà domenica 8 marzo, quando Piazza Matteotti diventerà il cuore dell’evento: una ventina di negozi porteranno la propria merce all’esterno con gazebo aperti dalle 9.30 alle 18.30, creando un vero e proprio evento all’aperto tra shopping e convivialità. Un format che negli anni ha rafforzato il legame tra commercio di prossimità e spazio pubblico, trasformando il centro in una “festa urbana” dedicata agli acquisti.
Un evento strategico contro la destagionalizzazione dei saldi
Secondo gli organizzatori, Lo Sbarazzo rappresenta oggi uno strumento concreto per contrastare la destagionalizzazione dei saldi e sostenere le attività locali, offrendo ai commercianti l’opportunità di azzerare le rimanenze di magazzino e promuovere il proprio negozio. L’edizione 2026 sarà accompagnata da una campagna di comunicazione strutturata, online e offline, con il ritorno del concept grafico «Sba-razzo», ideato dall’agenzia Dugongo. L’obiettivo resta quello di valorizzare il commercio del centro come motore economico e sociale della città, riportando tra le vie di Bergamo clienti pronti a fare acquisti e vivere il centro.
