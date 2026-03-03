Lo Sbarazzo torna a Bergamo: dal 6 all’8 marzo acquisti super scontati

Tre giorni di offerte, 78 negozi aderenti e il gran finale con i gazebo in Piazza Matteotti . Da l 6 all’8 marzo 2026 torna a Bergamo l’edizione primaverile de «Lo Sbarazzo» , l’evento che anima il centro cittadino con promozioni e occasioni imperdibili

Sbarazzo Bergamo: tre giorni di sconti nei negozi del centro

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione , è promossa dall’associazione Bergamo in Centro in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio (DUC) e il Comune di Bergamo

Domenica 8 marzo gazebo in Piazza Matteotti

Il momento clou sarà domenica 8 marzo, quando Piazza Matteotti diventerà il cuore dell’evento: una ventina di negozi porteranno la propria merce all’esterno con gazebo aperti dalle 9.30 alle 18.30 , creando un vero e proprio evento all’aperto tra shopping e convivialità. Un format che negli anni ha rafforzato il legame tra commercio di prossimità e spazio pubblico, trasformando il centro in una “festa urbana” dedicata agli acquisti.

Un evento strategico contro la destagionalizzazione dei saldi

Secondo gli organizzatori, Lo Sbarazzo rappresenta oggi uno strumento concreto per contrastare la destagionalizzazione dei saldi e sostenere le attività locali, offrendo ai commercianti l’opportunità di azzerare le rimanenze di magazzino e promuovere il proprio negozio. L’edizione 2026 sarà accompagnata da una campagna di comunicazione strutturata, online e offline, con il ritorno del concept grafico «Sba-razzo», ideato dall’agenzia Dugongo. L’obiettivo resta quello di valorizzare il commercio del centro come motore economico e sociale della città, riportando tra le vie di Bergamo clienti pronti a fare acquisti e vivere il centro.