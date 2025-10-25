Lo spettacolare passaggio della cometa Lemmon sulle Orobie vista dal Monte Avaro- Foto

Dopo avere raggiunto la minima distanza dal nostro pianeta, circa 90 milioni di chilometri, la cometa C/2025 A6 Lemmon si prepara all’incontro ravvicinato con il Sole, previsto l’8 novembre a 79 milioni di chilometri.

La massima luminosità

Nei prossimi giorni, quindi, la cometa si prepara anche a raggiungere la sua luminosità massima, come dice all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. «La cometa è visibile a occhio nudo già da un paio di settimane, ma ciò richiede cieli bui e privi di inquinamento luminoso. Il meglio dell’osservazione è nella settimana che ci attende e - aggiunge Masi - speriamo che le condizioni meteo ci permettano di ammirare questo spettacolo».

La Cometa di Lemmon fotografata da Antonio Finazzi dal Monte Avaro venerdì 24 ottobre

Il massimo avvicinamento alla terra

In questi giorni di massimo avvicinamento alla Terra, la cometa C/2025 A6 Lemmon è stata immortalata anche sopra le Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti, grazie all’astrofotografa Alessandra Masi, le cui opere sono state più volte selezionate dalla Nasa come foto del giorno (Apod). Per catturare la suggestiva immagine, Masi è salita per cinque volte fino a 1.800 metri di quota, scontrandosi ogni volta con il meteo avverso.

La cometa sulle Tre Cime di Lavaredo