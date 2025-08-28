Maltempo in Bergamasca: forti temporali. Resta l’allerta arancione anche per venerdì - Video

Forti temporali anche in Bergamasca nel pomeriggio di giovedì 28 agosto, in particolare in città. Si sono registrati parziali allagamenti lungo le strade in città, a Dalmine e lungo l’A4 e qualche albero caduto in provincia ma non ci sono state situazioni di particolare criticità anche se i territori sono costantemente monitorati. Regione Lombardia ha esteso l’allerta arancione a tutta la regione anche per la giornata di venerdì 29 agosto: i dati sono aggiornati in tempo reale dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali di Regione Lombardia.

Un albero caduto a Rovetta

Nella mattinata di giovedì 28 agosto dai vigili del fuoco nessuna segnalazione di intervento: alle 9.30 tutto tranquillo in città e provincia nonostante la pioggia. Individuato solo un albero caduto sulla strada da Rovetta a Cerete che non ha fortunatamente causato feriti ed è stato rimosso.

Pianta caduta sulla strada da Rovetta a Cerete

Le previsioni per il 29 agosto

Per la giornata di venerdì è ancora allerta meteo arancione (con un codice colore che va dal verde al rosso). Il bollettino di Protezione civile regionale prevede criticità moderate per il rischio idrogeologico, per il rischio idraulico e per temporali. «Sono previsti rovesci e temporali diffusi sulla fascia prealpina e più isolati altrove – si legge nel bollettino meteo –. Fino al mattino sono possibili fenomeni temporaleschi intensi, dalla serata più probabili sui settori occidentali». In quota e in pianura potrebbero verificarsi problemi causati dalle raffiche di vento, previste da moderate a forti.