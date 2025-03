Mercoledì delle Ceneri, mercoledì la Messa con il Vescovo

Mercoledì 5 marzo è il mercoledì delle Ceneri, che dà il via al tempo liturgico forte della Quaresima. Alle 20,30 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi presiede una Messa solenne con il rito dell’imposizione delle Ceneri sul capo dei fedeli e dei sacerdoti concelebranti. La Quaresima si snoda su un cammino personale e comunitario di conversione, preghiera, penitenza, magro e digiuno (nei giorni prescritti dalla Chiesa) e di rinnovata attenzione alla carità verso antiche e nuove povertà e verso i bisogni delle missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio, Cuba, ma anche dell’Albania, dove lo scorso anno la nostra Diocesi ha avviato il suo impegno missionario.

I progetti solidali

Precisamente gli aiuti andranno a sostenere progetti in favore di famiglie e anziani in Albania; un centro disabili in Costa d’Avorio; i contadini di Pando in Bolivia che hanno perso case e campi a causa della deforestazione selvaggia; un mezzo di trasporto per Cuba per raggiungere località isolate.

Il valore delle Ceneri

Le Ceneri imposte sul capo dei fedeli indicano un segno della volontà di pentirsi, convertirsi, rinnovare la vita cristiana, mentre il celebrante pronuncia una formula di ammonimento scegliendo fra «Convertiti e credi al Vangelo», oppure «Ricordati uomo che sei polvere e polvere tornerai». La Quaresima terminerà con la Veglia pasquale del Sabato Santo. Sul sito della Diocesi sono pubblicati i sussidi per la Quaresima intitolati «Lasciatevi riconciliare con Dio», destinati ad adulti, bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani per accompagnare il loro cammino in questo tempo forte dell’anno liturgico.

Gli incontri proposti dalle Acli