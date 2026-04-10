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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 10 Aprile 2026

Meteo, da lunedì 13 aprile in provincia di Bergamo torna la pioggia

LE PREVISIONI. Sabato con il bel tempo, da domenica prime precipitazioni e calo delle temperature. Sole di nuovo protagonista nella seconda parte della settimana.

Redazione Web
Redazione Web
Meteo, da lunedì 13 aprile in provincia di Bergamo torna la pioggia
Turisti in Città Alta, sotto la pioggia

Bergamo

Dopo dieci giorni di bel tempo e temperature ben oltre la media, l’alta pressione inizierà - dal finesettimana dell’11 e 12 aprile - a mostrare i primi segni di cedimento. Lo conferma Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo: «Dopo un sabato ampiamente soleggiato, già domenica le nubi torneranno a offuscare i cieli della penisola, iniziando dalle regioni di Nordovest».

Piogge in arrivo

Il brutto tempo sarà protagonista nella prima parte della settimana del 13 aprile, con «precipitazioni localmente anche intense al Centro-Sud e all’estremo Nordovest, solo le regioni di Nordest resteranno ai margini del peggioramento, con fenomeni più blandi e localizzati». In provincia di Bergamo, saranno accompagnati dalla pioggia i primi giorni della settimana, mentre nel finesettimana del 17 e 18 aprile il sole tornerà protagonista.

Temperature in calo

Previsto un deciso calo delle temperature: «Il caldo di questi giorni, tipico del mese di maggio, si farà sentire anche nel weekend, ma tra lunedì 13 e martedì 14 aprile è atteso un generale e brusco calo». In pianura massime anche sotto ai 20°C, le minime di poco sopra ai 10°C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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